10 Haziran 2019 Pazartesi 22:15 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 22:15
Galatasaray'dan bayrak kampanyası
Galatasaray Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de elde edilen 22. şampiyonluk için sarı-kırmızılı bayrak asma kampanyası başlattı.
Galatasaray Kulübünün Twitter hesabından taraftarlara yapılan çağrıda, "Alın terimizle kazandığımız 22. şampiyonluğumuzu doyasıya kutlamak için her yeri sarı kırmızı bayraklarla donatıyoruz! Sen de bayrağını #AsBayraklarıAs etiketiyle yayınla, resmi hesaplarımızda paylaşalım!" ifadelerine yer verdi.