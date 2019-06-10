Galatasaray'dan bayrak kampanyası

Galatasaray Kulübünün Twitter hesabından taraftarlara yapılan çağrıda, "Alın terimizle kazandığımız 22. şampiyonluğumuzu doyasıya kutlamak için her yeri sarı kırmızı bayraklarla donatıyoruz! Sen de bayrağını #AsBayraklarıAs etiketiyle yayınla, resmi hesaplarımızda paylaşalım!" ifadelerine yer verdi.