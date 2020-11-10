Galatasaray'dan Atatürk için anma töreni

Galatasaray, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla Türk Telekom Stadyumu’nda anma töreni düzenlendi.
Sarı-kırmızıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Aramızdan ayrılışının 82. yılında sevgi, saygı, özlem ve minnetle andığımız, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için tüm yurtta ve dünyanın değişik noktalarında anma töreni gerçekleştirildi. Atamız, saatler 09.05’i gösterdiğinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda da anıldı. Saygı duruşu sırasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda bulunan bayraklar yarıya indirildi" denildi.
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Fenerbahçe Kulübünde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.
Galatasaray, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla Türk Telekom Stadyumu'nda anma töreni düzenlendi.