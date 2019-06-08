Galatasaray'dan 500 bin euro daha!

Sevilla'nın 7 milyon euro istediği Arjantin asıllı 30 yaşındaki oyuncu için Galatasaray 5 milyonluk teklifini 5.5 milyon euroya çıkarıp beklemeye geçti.

Galatasaray, Sevilla'ya 2.2 milyon euro kazanan Ever Banega'ya da yıllık 3 milyon euro ve bonuslar içeren bir teklif sundu.

Sevilla Sportif Direktörü Monchi ise, "Banega, Lopetegui ile çalışacak olmaktan memnun ve burada mutlu. Kısa vadede bir ayrılık görmüyorum ancak yüzde 100 güvence veremem. Futbolda hiçbir şey garanti değildir." şeklinde açıklama yaptı.

458 MAÇTA 44 GOL

Piyasa değeri 20 milyon avro civarında olan Ever Banega son dört sezondur Sevilla forması giyiyor. Arjantin Millî Takımı ile 65 maça çıkan ve altı golü bulunan Benega'nın kulüp kariyerinde ise 458 maçta 44 golü var.

(Star)