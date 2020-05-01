Galatasaray'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlaması

Galatasaray Kulübü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlar, alın teriyle hayatını kazanan tüm yurttaşlarımıza sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir gelecek dileriz." denildi.
Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Ljajic'in yerine arayışlarını sürdürürken, Lille'de oynayan Gaitan transferine Sergen Yalçın'ın da son derece sıcak baktığı ifade ediliyor.
Beşiktaş'ta lige verilen arada kriz haline gelen Dorukhan Toköz konusu çözüme kavuştu. Yönetim 1.1 milyon euro yıllık ücrete genç oyuncuyla el sıkıştı. Açıklama takımın ekonomik planlaması netleştikten sonra yapılacak.
Fransa'da dün Ligue 1 şampiyonu olarak ilan edilen Paris Saint Germain, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen sol bek Alex Telles için harekete geçti.
Futbolu bırakmak istemediğini ve yeni sezonda devam etmek istediğini açıklayan Galatasaray kaptanı Selçuk İnan'ın durumu teknik direktör Fatih Terim ile yapacağı görüşme sonrası netlik kazanacak.
8 numarada oynamasına rağmen 10 numaranın kendisine verilmesinin gururlandırıcı olduğunu söyleyen Younes Belhanda, sürekli Wesley Sneijder'le karşılaştırılmaktan rahatsızlık duyduğunu da vurguladı.
Futbolcuların geçen sezondan ve bu yıldan, toplam 130 milyon TL'ye yakın alacakları ödendi. Sarı-Lacivertliler'in UEFA'ya borçsuzluk kâğıdı verme konusunda da sorunu kalmadı.
Galatasaray'ın 14 yıl sonra gelen şampiyonluğuna damga vuran futbolculardan Muhammet Altıntaş, AKŞAM'a konuştu.