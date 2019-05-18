Galatasaray'da yönetim harekete geçti! İşte dağıtılacak prim

Türk Telekom Stadı'nda Başakşehir'i yenmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray'da yönetimden futbolculara adeta yasal doping geldi. Galatasaray bu sezon şampiyonluğunu ilan ederse futbolcular ve teknik kadroya toplam 10 milyon TL prim verilecek.

4 FUTBOLCU ORTAK DEĞİL!

Bu 10 milyon TL'lik primden sözleşmesinde zaten şampiyonluk primi yazılı olan Feghouli, Belhanda, Nagatomo ve Mariano faydalanmayacak.

15 FUTBOLCU İLKİ YAŞAYACAK

Galatasaray'da 15 futbolcu Sarı-Kırmızılı forma ile ilk şampiyonluğunu yaşayacak. Galatasaray'daki ilk şampiyonluğunu yaşayacak isimler ise şunlar:

HEYECANLA BEKLİYORLAR...

Diagne, Onyekuru, Ndiaye, Marcao, Luyindama, Mitroglou, Emre, İsmail Çipe, Muğdat, Celil Yüksel, Emre Taşdemir, Ömer Bayram, Batuhan Ahmet Şen, Yunus Akgün ve Atalay Babacan.

(Takvim)