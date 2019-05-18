Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,056
  • 6,7695
  • 248.744
  • 86.796
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Galatasaray'da yönetim harekete geçti! İşte dağıtılacak prim

Galatasaray'da yönetim harekete geçti! İşte dağıtılacak prim

Galatasaray'da yönetim harekete geçti! İşte dağıtılacak prim

Galatasaraylı futbolcular ve teknik kadro şampiyon olunması durumunda toplam 10 milyon TL prim alacaklar. Feghouli, Belhanda, Nagatomo ve Mariano'nun sözleşmesinde zaten prim olduğu için 10 milyon TL'den pay almayacaklar.

Türk Telekom Stadı'nda Başakşehir'i yenmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray'da yönetimden futbolculara adeta yasal doping geldi. Galatasaray bu sezon şampiyonluğunu ilan ederse futbolcular ve teknik kadroya toplam 10 milyon TL prim verilecek.

4 FUTBOLCU ORTAK DEĞİL!

Bu 10 milyon TL'lik primden sözleşmesinde zaten şampiyonluk primi yazılı olan Feghouli, Belhanda, Nagatomo ve Mariano faydalanmayacak.

15 FUTBOLCU İLKİ YAŞAYACAK

Galatasaray'da 15 futbolcu Sarı-Kırmızılı forma ile ilk şampiyonluğunu yaşayacak. Galatasaray'daki ilk şampiyonluğunu yaşayacak isimler ise şunlar:

HEYECANLA BEKLİYORLAR...

Diagne, Onyekuru, Ndiaye, Marcao, Luyindama, Mitroglou, Emre, İsmail Çipe, Muğdat, Celil Yüksel, Emre Taşdemir, Ömer Bayram, Batuhan Ahmet Şen, Yunus Akgün ve Atalay Babacan.

(Takvim)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

İbrahim Tatlıses üzüntüsünü paylaştı: Hoşçakal oğlum
'Boşanan ünlüler topluma örnek olmalı'
Alişan'ın eşi sahneye ısındı
Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları
Yeni Batman'i Robert Pattinson mı canlandırıcak?
Siz hiç kendini örümcek sanan bir kedi görünüz mü?

Kendini Örümcek Sanan Kedi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Deri fabrikasında şoke eden gizli oda

Ülkeyi sarsan görüntüler: F-16 çatıdan böyle girdi!