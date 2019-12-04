Galatasaray'da Muslera'ya jübile teklifi!

Cimbom, yaklaşık 9 senedir Sarı-Kırmızılı takımın kalesini koruyan Muslera için harekete geçiyor. Galatasaray, kontratı 2021'de sona erecek olan Fernando Muslera'ya 3+1 yıllık yeni sözleşme ve jübile teklif edecek.

Muslera ile masaya oturacak olan yönetim, 33 yaşındaki deneyimli file bekçisine 3+1 yıllık mukavele önerecek. Kabul etmesi halinde ünlü kaleci jübilesini Galatasaray'da yapacak. Futbolu bıraktıktan sonra Türkiye'den ayrılmayacağını açıklayan Muslera'nın, Galatasaray teknik heyetinde yer alması bekleniyor. (Takvim)