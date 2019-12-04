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  3. Galatasaray'da Muslera'ya jübile teklifi!

Galatasaray'da Muslera'ya jübile teklifi!

Galatasaray'da Muslera'ya jübile teklifi!

İç ve dış transferde çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kontratı 2021 yılında bitecek olan Muslera ile de masaya oturmaya hazırlanıyor. Tecrübeli eldivene maaşında indirim ve 3+1 yıllık sözleşme teklif eden sarı-kırmızılı yönetim sözleşme bitiminde de jübile yapma sözü verdi..

Cimbom, yaklaşık 9 senedir Sarı-Kırmızılı takımın kalesini koruyan Muslera için harekete geçiyor. Galatasaray, kontratı 2021'de sona erecek olan Fernando Muslera'ya 3+1 yıllık yeni sözleşme ve jübile teklif edecek.

Muslera ile masaya oturacak olan yönetim, 33 yaşındaki deneyimli file bekçisine 3+1 yıllık mukavele önerecek. Kabul etmesi halinde ünlü kaleci jübilesini Galatasaray'da yapacak. Futbolu bıraktıktan sonra Türkiye'den ayrılmayacağını açıklayan Muslera'nın, Galatasaray teknik heyetinde yer alması bekleniyor.  (Takvim)


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