Galatasaray'da yerli operasyonu! 3 isim tamam, sıradaki Okay...

Birçok futbolcusundan maaşında indirim talep edecek olan sarı-kırmızılı yönetim, gelecek sezon için yerli oyuncuların ağırlıkta olduğu bir kadro kurmanın hesaplarını yapıyor. Çalışmalarına şimdiden başlayan yönetim, Fatih Terim'in daha raporu doğrultusunda 3 yerliyle prensipte anlaşma sağlarken, 1 isim için ise görüşmelerini sürdürüyor.

Sabah gazetesinin haberine göre; Koronavirüs salgını her alanda olduğu gibi futbol dünyasını da tehdit ederken kulüpler de artık planlarını yeni ve mecburi düzene göre yapmaya başladı. Mali anlamda giderlerini çevirmekte zorlanan ve gelirlerinin durmasıyla sıkıntısı daha da artan Galatasaray da bu duruma çare arıyor.

Yüksek maliyetli oyuncularının yıllık ücretlerinde indirime gitmeye hazırlanan sarı-kırmızılı yönetim, eğer anlaşma sağlanamazsa bazı yıldızlarıyla yollarını ayırmak zorunda kalacak. Gelecek sezonki transfer planlaması da buna göre gerçekleştirilecek.

ÜÇ OYUNCU İLE EL SIKIŞTI BİLE

Son dönemde yabancı ağırlıklı kadrolarla sahaya çıkan Galatasaray, maliyeti düşük ya da bonservisi elinde olan yerli futbolculara yönelecek. Teknik Direktör Fatih Terim takıma katılmasını düşündüğü isimleri de belirlemeye başladı.

OĞULCAN ÇAĞLAYAN SEZON SONU GELİYOR!

Mali sorunlar ve kiralık oyuncuların çokluğu nedeniyle yaz transfer döneminde büyük değişeme uğraşacak olan Galatasaray, çalışmalarına şimdiden başladı. Özellikle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yerli oyunculara yönelen sarı-kırmızılı ekibin, Çaykur Rizespor'un başarılı hücum oyuncusu Oğulcan Çağlayan ile büyük oranda anlaştığı bildirildi. 16 yaşındayken bir ay kadar Florya'da idmanlara çıkan Oğulcan Çağlayan, bir aksilik olmazsa bu kez kalıcı olarak sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirecek.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME

Şu an 24 yaşında bulunan Oğulcan ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Ayrıca yıllık ücreti de 1 milyon euro civarında olacak. Daha önce de adı sık sık sarı-kırmızılı ekip ile anılan genç santrfor, Rizespor formasıyla bu sezon çıktığı 22 resmi karşılaşmada 4 gol atıp 2 asist yapma başarısı gösterdi.

Ankaraspor altyapısında yetişen, Gaziantep, K. Erciyes, Kayseri ve Çaykur Rizespor formaları giyen ve kendini sürekli geliştiren Oğulcan'ın Fatih Terim ile çalışacağı için çok heyecanlı olduğu ifade edildi.

BEDAVAYA GELECEKLER

Galatasaray, Sivasspor'la olan sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek olan Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş için bonservis bedeli ödemeyecek.

OKAY YOKUŞLU İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

3 isimle prensip anlaşmasına varan Galatasaray'ın ayrıca Celta Vigo'da forma giyen Okay Yokuşlu ve kulübüyle de görüşmelerin başladığı öğrenildi.

CELTA VIGO'YA BAĞLI

Sezon sonunda kulüpleri ile sözleşmeleri bitecek olan Emre, Mert ve Oğulcan'ın Galatasaray'a katılması bekleniyor. Trabzonspor'dan Celta Vigo'ya transfer olan Okay Yokuşlu içinse İspanyol ekibiyle masaya oturulacak. Uygun bir maliyet veya kiralık formülü kabul edilirse Okay da Cimbom'un yeni transferi olacak. Aksi takdirde yönetim, farklı isimlere yönelecek.