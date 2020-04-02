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aksam.com.tr
  • 02 Nisan 2020 Perşembe 07:26
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  • 02 Nisan 2020 Perşembe 07:26

Galatasaray'da yeni ödeme planları devreye giriyor

Galatasaray'da yeni ödeme planları devreye giriyor

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Galatasaray'da mart ayına kadar olan ödeme miktarı aynen kalacak ancak sonrasındaki paralarda indirim ve taksitlendirme gündeme gelecek.

Galatasaray'da indirim günleri hazırlığı var! Sebebi de haliyle dünyayı etkisi altına alan ve ekonomiyi durma noktasına getiren yeni koronavirüs (Covid-19) salgını.

Sarı-kırmızılılar şu ana kadar direndi ama bundan sonrası için o direnme mümkün görünmüyor. Yayın, hasılat ve lisanslı ürün gelirleri duran Galatasaray'da yönetimin A, B ve C planlarını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Öncelikli ekonomik pakette, futbolcuların mart ayına kadar olan alacaklarında herhangi bir değişim söz konusu değil.

Asıl bundan sonrası önemli.

LİGİN DURUMU BELLİ

UEFA ve TFF'nin liglerin durumuyla ilgili kararına endeksli olan Mustafa Cengiz yönetimi, nisan ayından itibaren oyuncuların alacaklarında indirim ve daha çok taksitlendirme düşünüyor. Barcelona'da bile oyuncuların yüzde 70'ye yakın indirimi kabul etmesinin ardından yönetim, kendi oyuncularından da anlayış bekleyecek. Kabul görmezse ciddi kriz kapıda. Eğer ligler mayıs veya haziran ayı gibi başlayıp kısa sürede bu sezon sona erdirilirse ekonomik paket daha yumuşak olacak ve orta yol bulunacak.

SELÇUK İNAN'DAN FEDAKARLIK

Galatasaray'da önemli başarılar elde eden ve yaşı ilerlediği için yedek kuvvet olarak kulübede olan Selçuk İnan zorlu süreçte her türlü fedakârlığı yapmaya hazır olduğunu söyledi ve yönetime mesaj gönderdi.

(Türkiye)

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