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aksam.com.tr
  • 03 Kasım 2020 Salı 09:43
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Galatasaray'da yedek golcü artık Diagne değil Babel

Galatasaray'da yedek golcü artık Diagne değil Babel

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Hürriyet

Diagne düşük performansı ve son maçta çıkarken gösterdiği tepki sonrası yedek golcü koltuğunu bile yitirdi.

Sezon başında gönderilecek oyuncular arasında yer alan ancak talibi çıkmayınca takımda kalan ve mecburen oynatılan Diagne, 6 haftada gözden düştü! Fatih Terim golcü futbolcuyu kazanmak için şans verse de Senegalli yıldız takımdaki 2. santrfor pozisyonundan da oldu.

G.Saray’da Fatih Terim’in sezon başında ‘gönderilecek’ oyuncular arasında yer verdiği ancak talibi çıkmayınca takımda kalan ve mecburen oynatılan Mbaye Diagne 6 haftada gözden düştü! Tecrübeli hoca, golcü oyuncuyu kazanmak için şans verse de Diagne takımdaki 2. santrfor koltuğundan da oldu! Radamel Falcao’nun yokluğunda Ankaragücü maçına ilk 11’de başlayan Diagne tamamen başarısız performansı sonrasında yedek golcü sıfatını Ryan Babel’e kaptırdı.

Son maçta şutu bile yok

Sahada kaldığı 56 dakika boyunca Ankaragücü kalesine tek bir şut dahi çekemeyen Diagne’nin oyundan alındığı için gösterdiği tepki ve yedek kulübesine dahi uğramayıp sinirli şekilde soyunma odasına gitmesi de hoş karşılanmadı. Bu yaşananların ardından Fatih Terim’in sol kanatta formayı verdiği ve ilk 11’de direkt oynattığı Babel kritik bir rol üstlenecek. Diagne’nin kötü performansı nedeniyle teknik heyet Radakel Falcao’nun forma giyemediği maçlarda santrforda artık Senegalli golcüye değil, Ryan Babel’e görev verecek.

Değeri 3.2 milyon Euro’ya indi!

Bu sezon Galatasaray forması ile UEFA Avrupa Ligi’nde 2 gol kaydeden Mbaye Diagne ligde henüz golle tanışamazken 2 sene içinde inanılmaz değer kaybı yaşadı! Ocak 2019’de Galatasaray’ın bonusları ile Kasımpaşa’dan 15.5 milyon Euro’ya aldığı 29 yaşındaki Diagne saha içinden çok daha dışındaki olaylarla gündeme gelirken değeri 4’te 1 oranında geriledi. Galatasaray’a geldiği yıl toplamda fileleri 31 kez havalandırıp Süper Lig’de, gol kralı olmayı başaran Mbaye Diagne’nin piyasa değeri 3.2 milyon Euro’ya kadar düştü.

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