Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8147
  • 6,4658
  • 275.387
  • 110477
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Galatasaray'da üç kaptandan ortak açıklama: Suçlu biziz!

Galatasaray'da üç kaptandan ortak açıklama: Suçlu biziz!

Galatasaray'da üç kaptandan ortak açıklama: Suçlu biziz!

Galatasaray'ın Ankaragücü ile 2-2 berabere kalmasının ardından sarı-kırmızılı takımın üç kaptanı açıklamalarda bulundu.

İlk olarak konuşan Selçuk İnan "Takım olarak çok yaşadığımız bir durum değil ama bundan kötüsünü de gördüm Galatasaray'da. Çok üzgünüz, bir şeyler söylemek de zor ama kesin bir şey var, kötü durumdayız. Oyuncu grubu olarak sorumluluğu üzerimize alıyoruz. Biz Galatasaray'da asla pes etmedik. Taraftarlarımızdan bu durumu yaşattığımız için, hem ligdeki durum, hem de Şampiyonlar Ligi'ndeki durum bize yakışmıyor, özür diliyoruz. Bunu düzeltecek olan da biz oyuncu grubuyuz. Galatasaray'ı layık olan yere taşıyacağız, bundan emin olsun taraftarlar." dedi.

MUSLERA: "GEÇEN SENE HERKES GÖRDÜ"

Fernan Muslera, "Biz burada daha kötü, daha zor durumlar yaşadık, biz bu durumdan çıkarız. Geçen seneyi kimse unutmasın, kimin şampiyon olduğunu herkes gördü. Burada ne yöneticilerin, ne antrenörlerin suçu var, bu bizim suçumuz. Herkes bunu biliyor. Galatasaray'ın ne kadar tehlikeli olabileceğini herkes biliyor, ligdeki puan durumuna bakıldığında çok abartılı fark yok. Biz bu duruma getirdik, buradan çıkacağız." diye konuştu.

DONK: "TAKIM OLARAK KONUŞTUK"

Ryan Donk ise "Maçtan sonra kendi aramızda konuştuk, Galatasaray son 5 dakika böyle maç veremez. Herkesin ne hata yaptığını kendine sorması lazım. Birlik ve beraberlikle biz bu durumdan çıkarabiliriz. Buraya gelen, destek veren taraftarlarımızı daha çok mutlu etmemiz gerekiyor." açıklamasını yaptı.


Karan sosyal medyayı salladı! Herkes aynı yorumu yaptı
Engin Altan Düzyatan'dan Kuruluş Osman açıklaması
Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı'yı sürgüne gönderdi mi? Şeyma'dan olay açıklamalar!
MasterChef jürisinden Rıfat'a duygusal veda
Sinan Akçıl verdiği sözü unuttu! Burcu Kıratlı'yla böyle görüntülendi
<p>Konyaaltı ilçesindeki bir sitede çalışan Osman Erdoğan, otomobil almak için uzun süre internette

Bütün Araç Sahiplerini İlgilendiriyor! Plakasını Değiştirdi, Kabusu Yaşadı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Sonbahar-kış modasına uygun trendler! İşte şıklığın sırları