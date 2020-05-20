Galatasaray'da tüm testler negatif

SPOR GÜNDEMİ

Sosa'nın yerine o! Sosa'nın yerine o! Trabzonspor'da Jose Sosa ile sözleşme yenileme çalışmaları sürerken Arjantinli oyuncunun takımda kalmasının zor olduğu ve bu doğrultuda PAOK forması giyen Josip Misic için harekete geçildiği iddia edildi.

Dünyaca ünlü eski futbolcunun cami projesine sosyal medyadan yardım yağdı! Dünyaca ünlü eski futbolcunun cami projesine sosyal medyadan yardım yağdı! Futbola 2013 yılında veda eden dünyaca ünlü Malili golcü Frederic Kanoute, İspanya'nın Sevilla kentine yaptırmak istediği cami için tam 1 milyon dolar bağış toplandığını açıkladı. 20 yaşında İslam dinine yönelen Kanoute, sosyal medya hesabından bağışta bulunanlara da teşekkür etti.

Fenerbahçe sil baştan... İşte 2021 model Sarı Kanarya! Fenerbahçe sil baştan... İşte 2021 model Sarı Kanarya! Sezona yaptığı transferle şampiyonluk parolasıyla başlayan fakat üst üste aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe'de büyük değişim başlıyor... Hem FFP hem de koronavirüs salgınının yarattığı olumsuz tablo sonucu yıldız futbolcularla yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe gözünü genç futbolculara dikti. Yeni teknik direktör arayışlarına liglere verilen arada hız veren Sarı Kanarya, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Emre Belözoğlu'nun da yerini doldurmayı planlıyor. Tecrübeli kaptanın yerine gelecek isim belli oldu. İşte detaylar...

Nihat Özdemir, kulüplerin önerdiği yeni lig sistemini ilk kez açıkladı Nihat Özdemir, kulüplerin önerdiği yeni lig sistemini ilk kez açıkladı TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı ile yapılan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe, Roberto Carlos'u Abromoviç'in elinden almış! Fenerbahçe, Roberto Carlos'u Abromoviç'in elinden almış! 2007 yazında Real Madrid'den Fenerbahçe'ye transfer olan dünyaca ünlü Brezilyalı forvet Roberto Carlos, açıklamalarda bulundu. Carlos, sarı-lacivertli kulüple ilgili yıllar sonra itirafta bulunurken vatandaşı ve mevkidaşı Real Madrid'in yıldız futbolcusu Marcelo hakkında da flaş sözler sarf etti.

Hasan Kartal'dan 'küme düşmeme' önerisi Hasan Kartal'dan 'küme düşmeme' önerisi Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Türkiye Futbol Federasyonu'na 7 takımın yaptığı küme düşmenin kaldırılması önerisi ile ilgili TRT Spor'a konuştu. Düşmenin kaldırılması sonrasında alt sıralardaki takımların mücadele gücünün düşeceği yorumlarına karşı Kartal, "Düşme hattında yer alan takım, bir sonraki sezon gelirlerden düşük bir bedel alabilir. Alttan 3 takım, 5'er milyon almayacak şekilde bir kriter koyarsınız, çekişme devam eder." önerisinde bulundu.