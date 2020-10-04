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aksam.com.tr
  • 04 Ekim 2020 Pazar 14:46
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Galatasaray'da transferin son saatleri çok hareketli geçecek

Galatasaray'da transferin son saatleri çok hareketli geçecek

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DHA

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Rangers'a elenerek Avrupa'ya veda eden Galatasaray, transfer dönemindeki son 48 saati hareketli geçirecek.

Sezona iyi bir başlangıç yapan ancak Rangers mağlubiyetiyle hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray'da yönetim, transfer için kolları sıvadı. Transfer çalışmalarını sürdüren Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim, Geçen sezon sarı kırmızılı formayı giyen Henry Onyekuru ve Jean Michael Seri için girişimlerini hızlandırdı.

ONYEKURU VE SERI İÇİN YENİDEN KİRALAMA FORMÜLÜ DEVREDE

Onyekuru için AS Monaco, Seri için ise Fulham'la görüşmelerini sıklaştıran Galatasaray yönetimi, 2 oyuncuyu yeniden kiralık olarak kadroya katmak istiyor. Teknik direktör Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediği Seri ve Onyekuru da Galatasaray'a sıcak bakarken, sarı kırmızılı ekip oyuncu satışı konusunda istediği teklifleri alamayınca, yeniden kiralama yöntemine başvurdu. Seri ve Onyekuru'nun Galatasaray'a gelmeye hazır olduğu öğrenilirken, kulüpler ile ise görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.

BELHANDA KALIYOR

Bir süredir adı Fransa Ligue 1 ekiplerinden OGC Nice ile anılan Younes Belhanda ise takımda kalacak. Sarı kırmızılı taraftarla bir süredir yıldızı barışmayan Faslı yıldız için kulübe ciddi teklifler gelmemesi ve oyuncunun da Galatasaray'da kalmak istemesi nedeniyle yeni bir gelişme yaşanmayacak.

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