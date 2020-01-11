Galatasaray'da transfer hesaplarını bozan adam Belhanda

Faslı oyuncu Younes Belhanda'ya teklif gelmeyince Galatasaray, maliyetli transferleri beklemeye aldı.

Yabancı sayısını düşürmek için yoğun mesai harcayan yönetimin gözü kulağı Belhanda'da...

Faslı oyuncunun ilk yarıdaki performansı bekleneni veremezken satış listesine koyulsa da yine alıcı çıkmadı. Yılda 4 milyon Euro'ya yakın kazanan Belhanda, şu ana kadar Suudi Arabistan'dan beklediği 5 milyon Euro'luk teklifi alamadı.

Faslı oyuncuyu 5 milyon euro bonservis bedeliyle satmaya hazır olan Galatasaray'ın kapısını çalan olmadı.

Oyuncu satmadan bonservis harcaması yapamayan Galatasaray, Belhanda'ya bel bağlamıştı.

(Sabah)