Galatasaray'da tekrar sakatlanan Radamel Falcao en az 4-6 hafta yok

Radamel Falcao hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Sakatlıkları nedeniyle oynadığından daha fazla maçı kaçıran Kolombiyalı yıldız, 2 aylık aranın ardından Trabzonspor derbisinde formasına kavuşmuş, son 5 dakikada süre almıştı.
KURTARICI OLARAK GİRDİ, 30 DAKİKA DAYANABİLDİ!
Tecrübeli futbolcu dün Antalyaspor maçına yine kulübede başlarken, devrede kurtarıcı olarak girdi ancak 30 dakika dayanabildi!
EN AZ 4-6 HAFTA YOK!
Bir pozisyon sonrası yine sağ adalesini tutan Falcao, yanına gelen kulüp doktoru Yener İnce’ye devam edemeyeceğini söyledi ve kenara geldi. 76. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan yıldız forvet aynı yerden sakatlanırken, en az 4-6 hafta oynayamayacağı öğrenildi.
DEVRE ARASI TRANSFER POLİTİKASINI DEĞİŞTİREBİLİR
Kesin durumu ise çekilecek MR’dan sonra netlik kazanacak. Bu durum ocak ayındaki transfer politikasını da değiştirecek. Galatasaray’ın devrede satmayı planladığı Falcao, sakatlığı nedeniyle elde kalabilir.
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Galatasaray'ın Kolombiyalı forveti Radamel Falcao, dün akşam oynanan Antalyaspor maçının ikinci yarısında oyuna dahil olmuş ve 30 dakika sahada kaldıktan sonra tekrar sakatlanmıştı. Tecrübeli golcünün en az 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
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