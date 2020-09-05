  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 05 Eylül 2020 Cumartesi 11:40
  • |
  • Son Güncelleme:

Galatasaray'da tek sorun yapılamayan transferler değil

Galatasaray'da tek sorun yapılamayan transferler değil

Paylaş

Milliyet

Galatasaray'ın Hatayspor karşısındaki temposuz futbolu, sorunun sadece orta sahada olmadığını gösterdi. Arda Turan ve Okan Kocuk ile ilgili detay dikkat çekti.

Yeni sezonun başlamasına 1 hafta kala tek bir çalışmasını basına açmayan, İstanbul ve Ümraniye ile oynadığı maçları yayınlatmayan Galatasaray ilk kez önceki gün Hatayspor karşısında görücüye çıkarken takımın durumu endişe yarattı. Sergilenen yavaş oyun sezon içinde tempo problemi olabileceği endişesi yaratırken, sorunun orta alana yapılacak iki takviye ile çözülmesinin zor olduğu görüldü.

ISINMAYA BİLE GİTMEDİ

Fatih Terim, Hatay karşısında kalede sadece Fatih Öztürk'e şans verirken, Okan'ın ısınmaya bile gitmemesi sezona Fatih'le başlanacağı mesajı olarak algılandı. Galatasaray'da bütün dikkatler takviye yapılmayan orta alana verilerken savunmadaki sorun dikkatlerden kaçmadı. Maç için toplanma saatinde statta bulunmayan ve bu nedenle 11'de oynamayan Luyindama'nın ikinci yarısında şans bulduğu Hatayspor performansı hayal kırıklığı yarattı. Uzun süre sahalardan uzak kalan Kongolu defansın hazır gözükmemesi endişe yarattı. Tecrübeli stoperin kısa sürede form tutması zor görünüyor.

KARA TABLO

Marcao da bekleneni veremeyen isimler arasında yer aldı. Saracchi çalışkan ama dağınık bir görüntü ortaya koyarken, Şener Özbayraklı, Omar'ın alternatifi olup olmayacağı konusunda kafa karıştırdı. Orta alanda Taylan sadece çalışkanlığı ve sorumluluk alması ile iyi gözüktü. Ön tarafta ise Arda Turan'ın istek ve arzusu yeni sezon başlamadan artılardan biri olarak dikkat çekti. Ancak bunun lig için yeterli olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.

Belhanda'nın lig başlamadan tartışılması, Feghouli'nin hazır olmaması ve Falcao'nun iyi görünmemesi sıkıntılı diğer noktalar olarak görüldü. Omar, Diagne, Emre Kılınç'ın dönmesiyle sorunların biraz azalacağı düşünülse de takımın genel olarak iyi durumda olmaması, yapılmayan orta saha transferleri ligin başlamasına kısa bir süre kala teknik kadro ve yönetimi kara kara düşündürüyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Fırsat imzası Josef de Souza
Fırsat imzası Josef de Souza

Fırsat imzası Josef de Souza

Beşiktaş golcüsüyle söz kesti
Beşiktaş golcüsüyle söz kesti

Beşiktaş golcüsüyle söz kesti

F.Bahçe'yi 'hisse'den köşeyi döndü
F.Bahçe'yi 'hisse'den köşeyi döndü

F.Bahçe'yi 'hisse'den köşeyi döndü

Nihat Özdemir ve yönetim kurulu ibra edildi

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray alarm veriyor! Kara tablo...
Galatasaray alarm veriyor! Kara tablo...

Galatasaray alarm veriyor! Kara tablo...

Galatasaray'ın Hatayspor karşısındaki temposuz futbolu, sorunun sadece orta sahada olmadığını gösterdi. Arda Turan ve Okan Kocuk ile ilgili detay dikkat çekti.

Vida'ya Parma talip
Vida'ya Parma talip

Vida'ya Parma talip

Beşiktaş'tan yıllık tam 3 milyon euro garanti ücret kazanan Hırvat stoper Domagoj Vida'yı, İtalya takımlarından Parma'nın istediği iddia edildi...

Beşiktaş transferde Galatasaray'a rakip oldu
Beşiktaş transferde Galatasaray'a rakip oldu

Beşiktaş transferde Galatasaray'a rakip oldu

Beşiktaş'ın Al Ahli ile olan sözleşmesini feshederek yollarını ayıran Brezilyalı futbolcu Josef de Souza ile görüşmelere başladığı iddia edildi. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Josef'in ismi Galatasaray ile de anılıyor.

Fenerbahçe'den tarihi hamle! Tüm rakiplerin...
Fenerbahçe'den tarihi hamle! Tüm rakiplerin...

Fenerbahçe'den tarihi hamle! Tüm rakiplerin...

Fenerbahçe Yönetimi, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor dışında kalan tüm kulüplerin ürünlerini Fenerium mağazalarında satma kararı aldı. Özellikle mağaza sayıları sınırlı olan Anadolu takımları böylelikle İstanbul'daki taraftarlarına da rahatlıkla ulaşabilecek

Başakşehir ve Roma transferde karşı karşıya
Başakşehir ve Roma transferde karşı karşıya

Başakşehir ve Roma transferde karşı karşıya

Başakşehir sol bek transferi için Celtic'in oyuncusu Bolingoli için Roma ile karşı karşıya geldiği iddia edildi.

A Millilerimizin rakibi Sırbistan
A Millilerimizin rakibi Sırbistan

A Millilerimizin rakibi Sırbistan

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında yarın deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.