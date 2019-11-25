Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7114
  • 6,2997
  • 269.731
  • 106588
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Galatasaray'da takımdan ayrılacakların listesi ortaya çıktı! 6 futbolcu ile yollar ayrılıyor

Galatasaray'da takımdan ayrılacakların listesi ortaya çıktı! 6 futbolcu ile yollar ayrılıyor

Galatasaray'da takımdan ayrılacakların listesi ortaya çıktı! 6 futbolcu ile yollar ayrılıyor

Galatasaray’ı ocakta büyük bir değişim bekliyor. İmparator, Mariano, Nagatomo ve Belhanda’nın ardından Babel’in de satılmasına karar verdi... Bu dört oyuncunun yanı sıra Seri ve Andone de geri gönderilecek.

Başakşehir mağlubiyetiyle evindeki 41 maçlık yenilmezlik serisine son veren Galatasaray’da taşlar yerinden oynuyor... Her defasında ocak ayını işaret eden teknik direktör Fatih Terim, dört oyuncunun biletini kesti. İmparator’un sezon başından bu yana istenilen performansı gösteremeyen Mariano, Nagatomo ve Belhanda’nın ardından Ryan Babel’i de listeye eklediği öğrenildi. Hollandalı’nın menajerine ‘kulüp bul’ talimatı verildi.

BİZE KATKI SAĞLAYAMAYACAK

Fatih Terim, Jean Michael Seri ve Gaziantep FK maçında sakatlanan Florin Andone’nin de sözleşmelerinin feshedilip kulüplerine geri gönderilmesini istedi. Andone’den Nisan ayına kadar faydalanamayacaklarını belirten Terim’in yönetime, “İyi bir oyuncuydu ancak ikinci yarıda bize katkı sağlayamayacak. Kontenjanı doldurmasına gerek yok. Yerine başka bir oyuncu bakalım” diyerek transferi işaret ettiği kaydedildi.

(Güneş)


Çifte kutlama 
İlk kez görüntülendiler 
'Elimi bırakma Mithat'
Gülben Ergen'den Hülya Avşar'a mesaj
Acun Ilıcalı Hadise'nin gözyaşlarına dayanamadı!
<p>Olay, dün saat 11.30 sıralarında Beşiktaş, Ahmet Adnan Saygun Caddesi üzerinde meydana geldi. İdd

Ünlü İş İnsanı Sacit Naşit Batllo´nun Kaza Geçirdiği Anlar Kamerada

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Aksaray'da bir evde kimyasal madde alarmı