  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 10 Ocak 2020 Cuma 08:19
  • |
  • 10 Ocak 2020 Cuma 08:47

Galatasaray'da stopere son aday Funes Mori

Galatasaray'da stopere son aday Funes Mori

Paylaş

Mert ve Murillo’nun transferlerinde yol alamayan sarı-kırmızılı ekibe, Villarreal’den ayrılmak isteyen Arjantinli önerildi. Mori’nin Terim’in aradığı özelliklerde olması gelme ihtimalini güçlendiriyor.

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Luyindama'nın yerine takviye arayışında bulunan Galatasaray'ın önüne menajerler Villareal'den Ramiro Funes Mori ismini getirdi... 2015-16'de 12 milyon euro'ya Everton'a, geçen sezon ise 9 milyon euro'ya Villareal'e transfer olan Arjantinli stoper, bu sezon La Liga'da 3 maçta sadece 91 dakika oynayabildi. Forma giyemediği için İspanyol ekibinden ayrılmak için izin isteyen 28 yaşındaki Mori, büyük hedefleri nedeniyle Galatasaray'da oynamayı çok istiyor.

SOL AYAKLI VE İYİ PAS YAPIYOR

Teknik direktör Fatih Terim'in aradığı sol ayaklı iyi pas yapan stoper özelliklerine harfiyen uyan ayrıca zaman zaman ön liberoda da oynayabilen 1.86 boyundaki Funes Mori'nin Galatasaray'ı istemesindeki en önemli neden ise kardeşi... Hali hazırda Meksika'nın Monterrey takımında forma giyen kardeşi Rogerio Funes Mor, yıllar önce Eskişehirspor forması giymişti. Abisine Galatasaray'la ilgili bilgi verdiği ifade edildi. Terim'in yakın takibe aldığı Arjantinli stoper için görüşmelerin kısa bir süre içinde başlaması ve 1.5 yıllığına Villarreal'den kiralanması bekleniyor.

İSMİ ÖNE ÇIKTI

Mert Çetin için Roma'yı ikna edemeyen Galatasaray, Sampdroia'nın zorunlu satış istemesi nedeniyle de Murillo'nun transferi konusunda yol alamadı. Şimdi Funes Mori gündeme gelirken Villarreal defterini kapatmak isteyen Arjantinli futbolcu çağrı bekliyor.

ŞİŞMANLADI

Milli takımda yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan ve ikinci yarı için sözleşmesi dondurulacak olan Luyindama buna rağmen İstanbul'da... Diğer yabancıların aksine ülkesine gitmeyen oyuncunun en dikkat çeken özelliği ise aldığı kilolar. Luyindama'nın idmanlardan geri kaldığı için dikkat çekici şekilde kilo aldığı ve teknik heyetin bu konuda kendisini uyardığı bildirildi.

Villarreal ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Muri, kariyeri boyunca 207 maça çıktı, 15 gol atıp, 7 de asist yaptı.

(Fotomaç)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

NBA'de Cedi Osman ve Furkan Korkmaz'ın galibiyet gecesi

title

Milan ve Inter kulüpleri oyuncu takasına hazırlanıyor

title

Rami'den ayrılık iddialarını güçlendiren paylaşım

Anadolu Efes´in Kan Kanseriyle Mücadele Dansı Alkış Topladı

SPOR GÜNDEMİ

'Schalke olmazsa gelirim'
'Schalke olmazsa gelirim'

'Schalke olmazsa gelirim'

Everton’dan her an ayrılması beklenen Cenk Tosun, Ozan Kabak’ın takımı Schalke ile görüştüğünü belirterek, “Ben de oynamak istiyorum. Schalke’nin iyi bir önerisi var. Olmazsa geri dönerim” dedi.

Yıldızların parası koleje gidecek
Yıldızların parası koleje gidecek

Yıldızların parası koleje gidecek

Çağlar Söyüncü 40, Cengiz Ünder 35 milyon euro. İki oyuncuya da Avrupa’nın devlerinden teklifler var. Satılırlarsa yüzde 5 yetiştirme payı Altınordu’nun kasasına girecek ve okul yapımına harcanacak.

12 taksitle üyelik
12 taksitle üyelik

12 taksitle üyelik

SMS göndererek üyelerinden 500 TL yardım isteyen Fenerbahçe, şimdi de başka bir kampanya başlattı. Mali anlamda sıkıntılı bir süreç geçiren yönetim, iki banka ile anlaşarak 12 taksitle üyelik şansı sundu.

Seri'ye Napoli kancası
Seri'ye Napoli kancası

Seri'ye Napoli kancası

GALATASARAY’IN sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Seri’ye Lyon’un ardından Napoli de talip oldu.

'Renkli dünya güzeldir'
'Renkli dünya güzeldir'

'Renkli dünya güzeldir'

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, “Tek renkli değil, çok renkli bir dünya güzeldir. Geleneksel sporların yaşatılması Dünya barışına da katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

Nzonzi'ye West Ham United da talip oldu
Nzonzi'ye West Ham United da talip oldu

Nzonzi'ye West Ham United da talip oldu

TEKNİK Direktör Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi’yi Everton’un ardından bir başkan Premier Lig temsilcisi West Ham United da listesine aldı.

Ricardo Rodriguez transferine Milan taş koydu
Ricardo Rodriguez transferine Milan taş koydu

Ricardo Rodriguez transferine Milan taş koydu

F.BAHÇE’NİN her konuda anlaşmaya vardığı Ricardo Rodriguez’e Milan’dan onay gelmedi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.