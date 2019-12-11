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  3. Galatasaray'da sol bek için iki aday var!

Galatasaray'da sol bek için iki aday var!

Galatasaray'da sol bek için iki aday var!

Sarı-Kırmızılılar bu sezon çok büyük bir sıkıntı yaşadığı sol bek bölgesine takviye için kolları sıvadı... Fatih Terim'in yönetime verdiği listenin ilk sırasında Milanlı Ricardo Rodriguez bulunuyor. Listedeki diğer isim ise Leipzig formasını giyen Marcelo Saracchi

Sorun yaşadığı bölgelere devre arasında takviye yapmayı planlayan Galatasarak ilk olarak sol bek transferi üzerinde duruyor... Sarı- Kırmızılılar bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan Yuto Nagatomo ile yolları kesin olarak ayıracak. Japon oyuncunun sözleşmesi feshedilecek.

LİSTEDE İKİ İSİM VAR

Fatih Terim'in bu bölge için yönetime verdiği transfer listesinde iki ismin olduğu öğrenildi. İlk aday İtalyan devi Milan'da forma giyen Ricardo Rodriguez.

FORMA ŞANSI BULAMIYOR

İsviçreli futbolcu bu sezon fazla forma şansı bulamıyor... Listenin ikinci sırasında ise Bundesliga ekibi Leipzig'in kadrosunda yer alan Marcelo Saracchi

HEDEF; OCAK'IN İLK HAFTASI!

İki yıldız için de kulüplerine kiralama teklifi yapan Galatasaray yönetimi pazarlıklarını sürdürüyor... Sarı-Kırmızılar, Ocak ayının ilk haftasına kadar sol bek transferini bitirmeyi hedefliyor.

G.SARAY&F.BAHÇE JESSE'Yİ İSTİYOR

Eskişehirspor'un hocası Coşkun Demirbakan, G.Saray'ın transfer etmek istediği Jesse Sekidika ile ilgili açıklamalarda bulundu. Demirbakan, "Jesse birçok kulübün, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin listesinde" dedi. Jesse bu sezon 14 maçta 8 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

(Takvim)


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