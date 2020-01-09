  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 09 Ocak 2020 Perşembe 07:46
  • |
  • 09 Ocak 2020 Perşembe 07:46

Galatasaray'da sıra 10 numara transferine geldi!

Galatasaray'da sıra 10 numara transferine geldi!

Paylaş

Henry Onyekuru, Jesse Sekidika ve Marcelo Saracchi transferleriyle kanatları güçlendiren Galatasaray’da yeni hedef belli oldu... Younes Belhanda’nın yerine forvet arkasında oynayacak bir yıldız peşinde olan Galatasaray’ın gündeminde iki dev isim var: Anderson Talisca ve Alex Teixeira... Şimdilik Talisca’nın Türkiye’ye dönüşü zor görünse deTeixeira için tüm şartlar zorlanacak.

Galatasaray’da gözler 10 numara transferine çevrildi. Beklenen performansı veremeyen ve Arap kulüpleriyle transfer görüşmesi yapan Younes Belhanda ile yolları ayırmayı planlayan Sarı- Kırmızılılar, bu bölgeye yapılacak yıldız takviyesi için kolları sıvadı. İkinci yarıda çok daha hızlı, üretken ve teknik bir hücum hattı oluşturmak isteyen Cim Bom’un hedefinde iki büyük isim var... Bunlardan biri, daha önce Beşiktaş forması da giyen Anderson Talisca. Futbol hayatını Çin’de sürdüren Brezilyalı yıldızın yıllık maliyeti oldukça yüksek. Her ne kadar Galatasaray, Sambacı’nın yıllık ücretini karşılamayı göze alsa da, kulübü Guangzhou’nun bu transfere kolay kolay izin vermeyeceği belirtiliyor.

 

Teixeira yeşil ışık yaktı

Sarı-Kırmızılılar özellikle bonservis konusunda, oyuncu satmadan adım atmakta zorlanıyor. Bu nedenle gündemdeki isimlerin tavrı kadar, kulüplerin talepleri de transferde kritik rol oynuyor. Bu açıdan bakıldığında Alex Teixeira operasyonu, Talisca’ya göre daha mümkün görünüyor. Yıldız futbolcunun kontratının son senesinde olması, Sarı- Kırmızılılar’ın pazarlıklarda elini güçlendiriyor. Bir süre önce de Teixeira ile görüşen ve olumlu yanıt alan Galatasaray Yönetimi, bonservis seviyesinde aşama kaydedebilirse, önümüzdeki günlerde bu transferin gerçekleşmesine yüksek ihtimal gözüyle bakılıyor.

(Fanatik)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Trabzonspor'da Ezequiel Garay iddiası gündeme düştü

title

Fabrizio Miccoli'ye 3 yıl 6 ay hapis cezası verildi

title

Paris Saint-Germain yıldızlarıyla farka koştu

Anadolu Efes´in Kan Kanseriyle Mücadele Dansı Alkış Topladı

SPOR GÜNDEMİ

Aslan'dan ezeli Kjaer çalımı
Aslan'dan ezeli Kjaer çalımı

Aslan'dan ezeli Kjaer çalımı

Sevilla’dan Atalanta’ya kiralanan ama forma şansı bulamadığı için ayrılık kararı alan Danimarkalı stoper için Sarı-Kırmızılılar temasa geçti. Bir dönem F.Bahçe forması da giyen 30 yaşındaki futbolcunun İstanbul’daki adresi değişebilir.

'Lütfen 500 TL destek verin'
'Lütfen 500 TL destek verin'

'Lütfen 500 TL destek verin'

Fenerbahçe Kulübü, kongre üyelerine SMS göndererek bağış talebinde bulundu. Sarı-Lacivertliler’deki mali kriz çok büyük! Üyelere gönderilen SMS’te, “Mali sorunlarımızın yüksek boyutu, gerçekçi bir çözüm bulabilmemizi ne yazık ki mümkün kılmıyor” denildi.

Abdullah Avcı: Hayal ettiriyorlar
Abdullah Avcı: Hayal ettiriyorlar

Abdullah Avcı: Hayal ettiriyorlar

Beşiktaş Teknik Direktörü Avcı, “Burak, Cenk’i buraya çağırdı. Benim için de güzel şeyler hayal ettiriyorlar. İki değerli milli takım oyuncusu...” açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe Falette'ye kavuştu
Fenerbahçe Falette'ye kavuştu

Fenerbahçe Falette'ye kavuştu

Sarı-Lacivertliler, 27 yaşındaki stoperin transferini noktaladı. Sağlık kontrollerinden geçen Gineli oyuncu, Antalya kampına katılacak.

Yıldız ismin menajerinden Galatasaray açıklaması
Yıldız ismin menajerinden Galatasaray açıklaması

Yıldız ismin menajerinden Galatasaray açıklaması

G.Saray’ın stoper için düşündüğü alternatifler arasındaki Sampdorialı Murillo hakkında menajeri konuştu.

Lens piyangosu
Lens piyangosu

Lens piyangosu

HOLLANDA basınının haberine göre; Feyenoord, Jeremain Lens’i transfer etmek istiyor.

'Babel Ajax ile anlaştı'
'Babel Ajax ile anlaştı'

'Babel Ajax ile anlaştı'

Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel’in menajeri Winny Haatrecht, 33 yaşındaki futbolcunun eski kulübüne döneceğini açıkladı. İki takım arasında kiralık olarak anlaşmaya varıldı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.