Galatasaray'da sıra 10 numara transferine geldi!

Galatasaray’da gözler 10 numara transferine çevrildi. Beklenen performansı veremeyen ve Arap kulüpleriyle transfer görüşmesi yapan Younes Belhanda ile yolları ayırmayı planlayan Sarı- Kırmızılılar, bu bölgeye yapılacak yıldız takviyesi için kolları sıvadı. İkinci yarıda çok daha hızlı, üretken ve teknik bir hücum hattı oluşturmak isteyen Cim Bom’un hedefinde iki büyük isim var... Bunlardan biri, daha önce Beşiktaş forması da giyen Anderson Talisca. Futbol hayatını Çin’de sürdüren Brezilyalı yıldızın yıllık maliyeti oldukça yüksek. Her ne kadar Galatasaray, Sambacı’nın yıllık ücretini karşılamayı göze alsa da, kulübü Guangzhou’nun bu transfere kolay kolay izin vermeyeceği belirtiliyor.
Teixeira yeşil ışık yaktı
Sarı-Kırmızılılar özellikle bonservis konusunda, oyuncu satmadan adım atmakta zorlanıyor. Bu nedenle gündemdeki isimlerin tavrı kadar, kulüplerin talepleri de transferde kritik rol oynuyor. Bu açıdan bakıldığında Alex Teixeira operasyonu, Talisca’ya göre daha mümkün görünüyor. Yıldız futbolcunun kontratının son senesinde olması, Sarı- Kırmızılılar’ın pazarlıklarda elini güçlendiriyor. Bir süre önce de Teixeira ile görüşen ve olumlu yanıt alan Galatasaray Yönetimi, bonservis seviyesinde aşama kaydedebilirse, önümüzdeki günlerde bu transferin gerçekleşmesine yüksek ihtimal gözüyle bakılıyor.
(Fanatik)
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