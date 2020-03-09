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aksam.com.tr
  • 09 Mart 2020 Pazartesi 08:12
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  • 09 Mart 2020 Pazartesi 08:12

Galatasaray'da sınırdakiler kart görmedi

Galatasaray'da sınırdakiler kart görmedi

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Galatasaray'ın Sivasspor ile oynadığı mücadelede sınırdaki isimler kart görmedi ve Beşiktaş derbisi öncesi korkulan olmadı.

Galatasaray’da Sivasspor maçı öncesinde sarı kart sınırında olan Adem Büyük, Sofiane Feghouli ve Ryan Donk, kart görmedikleri için gelecek haftaki Beşiktaş derbisinde oynayabilecek.

Galatasaray’da Sivasspor karşılaşması öncesinde Adem Büyük, Sofiane Feghouli ve Ryan Donk sarı kart ceza sınırında bulunuyordu. Müsabakaya Feghouli ile Donk 11’de başlarken, Adem ise sonradan dahil oldu. 3 futbolcu da karşılaşmayı kart görmeden tamamladı ve gelecek haftaki Beşiktaş derbisi öncesinde cezalı duruma düşmedi.

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