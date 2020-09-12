Galatasaray'da sezonun ilk golü Radamel Falcao'dan

Galatasaray, Süper Lig 2020-2021 sezonunu evinde Gaziantep FK maçı ile açtı. Sarı-kırmızılılarda sezonun ilk golünü de Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao attı. Falcao, müsabakanın 8. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçti. Yıldız futbolcu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
Süper Lig'in ilk hafta maçında Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup eden Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, sezona galibiyetle başlamanın güzel olduğunu söyledi.
Süper Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük'e 3-0 yenilen Yeni Malatyaspor'un kulüp başkanı Adil Gevrek, kötü oynamadıklarını söyledi.
Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olarak sezona puansız başladı. Konuk ekip ise 3 puanla sezona moralli giriş yaptı.
Fenerbahçe, 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Doğukan Sinik'in transferi için Antalyaspor ile anlaşmaya vardı. Küçük detayların görüşülmesinin ardından resmi açıklama yapılacak. Fenerbahçe, başarılı futbolcu için Antalyaspor'a Sadık Çiftpınar ve genç bir futbolcuyla beraber 500 bin euro ödeyecek.
Trabzonspor, günlerdir haber alamadığı Alexander Sörloth'la ilgili transfer açıklaması yayımladı. Bordo-Mavililer, Norveçli golcü için Leipzig'ten teklif aldıklarını ve bu teklifin değerlendirildiğini açıkladı.
Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Beşiktaş, Nikola Kalinic'ten sonra şimdi de Ivan Saponjic transferi için karşı karşıya. Atletico Madrid'te aradığı şansı bulamayan 23 yaşındaki golcü futbolcu, takımdan ayrılma kararı aldı. Sırp forvetin yeni durağının Türkiye olması bekleniyor. Öte yandan Ivan Saponjic, Aziz Yıldırım döneminde de Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş, transfer gerçekleşmemişti.