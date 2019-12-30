Galatasaray'da Seri ve Nzonzi'ye 5 talip birden çıktı

SEZON başında Galatasaray’ın kadrosuna kattığı isimlerden Seri ve Nzonzi beklentileri karşılayamazken, gönderilmeleri gündeme gelmişti. Bu oyunculardan Seri’yi Monaco ve Everton takımlarının istediği belirtildi. Nzonzi için de Lyon ve Everton’ın yanı sıra bir de Çin takımının devreye girdiği kaydedildi.

Transfere yer açmak ve kaynak bulmak isteyen Galatasaray iki oyuncuyu isteyen kulüplere her türlü kolaylığı sağlayacak.

(Star)