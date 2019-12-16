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  3. Galatasaray'da Seri ve Emre Mor da kadro dışı kalıyor

Galatasaray'da Seri ve Emre Mor da kadro dışı kalıyor

Galatasaray'da Seri ve Emre Mor da kadro dışı kalıyor

Ankaragücü maçının ardından basın toplantısında yine transfer dönemini işaret eden Terim, yapılacak operasyonun sinyallerini vermişti.

Galatasaray, ara transfer döneminde radikal değişikliklere hazırlanırken ilk olarak Nzonzi kadro dışı bırakılmıştı. Sezon başında Galatasaray'a transferi büyük yankı uyandıran Fransız yıldız, disiplinsiz tavırlarından dolayı kadro dışında kaldı.

Fatih Terim, bu kararla ilgili olarak 'belki daha erken olmalıydı' demişti.

İKİNCİ KURBAN SERI!

Galatasaray'da kadro dışı kararlarının süreceği belirtilirken, Nzonzi'nin ardından ikinci kurbanın Seri olacağı öğrenildi. Yine Nzonzi gibi büyük bir taraftar kitlesi tarafından karşılanan Seri, beklentilerin uzağında kaldı. Fildişili yıldız, yaptığı basit pas hatalarıyla dikkat çekerken, ilk 11'in değişmezi olmayı başaramadı.

EMRE MOR GÖNDERİLECEK!

Galatasaray'da bir diğer gözden çıkarılan isim ise Emre Mor oldu. Geldiği günden bu yana takıma katkı sağlayamayan yıldız futbolcu ile devre arasında yollar ayrılacak. Emre Mor'un ligin ilk yarısında kalan iki maçta kadroya alınsa bile süre almayacağı belirtiliyor. 

(Fotomaç)


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