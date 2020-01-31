Galatasaray'da Semih Kaya geri dönüyor

Stoper arayışındaki Galatasaray, eski oyuncusu Semih Kaya ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş, Ganalı yıldız Kevin Prince Boateng ile anlaşmaya vardı.

Trabzonspor Manuel Da Costa'yı KAP'a bildirdi

Trabzonspor, daha önce Sivasspor ve Başakşehir formaları giyen Faslı stoper Manuel da Costa'nın transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.