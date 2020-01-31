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aksam.com.tr
  • 31 Ocak 2020 Cuma 15:12
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  • 31 Ocak 2020 Cuma 15:57

Galatasaray'da Semih Kaya geri dönüyor

Galatasaray'da Semih Kaya geri dönüyor

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Stoper arayışındaki Galatasaray, eski oyuncusu Semih Kaya ile anlaşmaya vardı.

Galatasaray eski oyuncusu Semih Kaya ile anlaşmaya vardı.

Detaylar birazdan...

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Galatasaray'dan sürpriz transfer! Geri dönüyor
Galatasaray'dan sürpriz transfer! Geri dönüyor

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Geri dönüyor

Stoper arayışındaki Galatasaray, eski oyuncusu Semih Kaya ile anlaşmaya vardı.

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