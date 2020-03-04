Galatasaray'da Selçuk İnan bırakıyor, Muslera tarihe geçiyor!

Galatasaray'da birinci kaptan olarak görev yapan Selçuk İnan sezon sonunda futbolu bırakma kararı aldı.
Galatasaray'da geçmişte Popescu, Hagi, Lincoln, Ujfalusi ve Sneijder gibi yabancı yıldızlar, yerli oyuncular Bülent Korkmaz, Suat Kaya, Ayhan Akman ve Sabri Sarıoğlu'nun ilk 11'de yer almadığı maçlarda pazubandı takmıştı.
Selçuk'un sezon sonunda ayrılmasıyla Galatasaray kulüp tarihinde ilk kez yabancı bir oyuncu takımın 1. kaptanlığına getirilecek.
Kalesinde gördüğü 18 golle ligin en az gol yiyen takımı olan Galatasaray'ın bu başarısında aslan payı Fernando Muslera'ya ait.
Bu sezon 11 maçı gol yemeden tamamlayan Muslera yeni sezonda sarı-kırmızılı kulübün tarihine geçmeye hazırlanıyor.
7 yıldır Galatasaray'ın kaptanı olan Selçuk İnan, futbolu sezon sonunda bırakacak ve Selçuk yedek olduğu için pazubandı takan Muslera birinci kaptanlığa getirilecek. (Milliyet)
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Trabzonspor’a 2-1 mağlup oldu. Sarı-Lacivertlilerin başında son maçına çıkan ve karşılaşma sonrası basın toplantısında Fenerbahçe’ye veda eden Ersun Yanal, tazminat iddialarıyla ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı.
2011-2012 sezonundan beri Galatasaray forması giyen Selçuk İnan sezon sonunda futbolu bırakma kararı aldı. Selçuk'un bu kararı sarı kırmızılı takımın file bekçisi Fernando Muslera için tarihi bir adımın başlangıcı olacak. İşte detaylar...
Süper Lig’in 25.haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Galatasaray’ın altyapısında yetiştirip Hekimoğlu Trabzon’a kiraladığı 21 yaşındaki Batuhan Şen, performansıyla göz dolduruyor. Genç file bekçisi TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta çıktığı 8 maçta sadece 3 gol yedi. Şen, Sarı-Kırmızılıların ‘Yeni Muslera’sı olarak lanse ediliyor.
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