Galatasaray'da Sekidika son düzlükte şans bulacak

Galatasaray'da takıma artık adapte olan ve Fatih Terim'in gözüne girmeyi başaran Jesse Sekidika, kalan 8 haftada daha fazla şans bulacak. Terim, Nijeryalı oyuncunun süratinden ve enerjisinden faydalanacak.

Cim-Bom’da korona günlerinde en çalışkan isimlerden bir tanesi Jesse Sekidika oldu. Bu durumun ona forma şansı olarak dönmesi bekleniyor.

Devre arasında Eskişehirspor’dan bedelsiz transfer edilen ama uyum problemi nedeniyle göze giremeyen Sekidika, o zaman yapamadığını şimdi yaptı. 23 yaşındaki kanat oyuncusu, Florya’daki hazırlık sürecinin en çalışkan isimleri arasında yer alarak dikkat çekti.

14 yabancının sorunsuz olduğu bir dönemde tribüne çıkacak ilk isim olarak gösterilen sarı-kırmızılı futbolcu, herkesten çok çalıştı ve teknik direktör Fatih Terim’in gözüne girmek elinden geleni yaptı, bunu da başardı. Antrenmanlardaki formu ile dikkat çeken Sekidika’nın fiziksel olarak iyi durumda olması teknik kadroyu sevindirdi. Bu durum nedeniyle oyuncunun kalan 8 haftada süre almasına kesin gözüyle bakılıyor. Nijeryalı futbolcuyu daha fazla sahada tutmak isteyen Terim, oyuncusunun süratindan ve enerjisinden yararlanmak istiyor.

Sekidika’daki bu gelişimden dolayı Galatasaray’ın teknik patronunun 8 haftalık final periyodunda sürpriz tercihler yapabileceği konuşuluyor. Genç futbolcu, Galatasaray formasıyla Süper Lig’de sadece Denizli, Kayseri ve Gençlerbirliği maçlarında toplam 14 dakika forma giydi. Nijeryalı yıldız adayı, kupada ise 160 dakika şans buldu.