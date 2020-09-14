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aksam.com.tr
  • 14 Eylül 2020 Pazartesi 08:20
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Galatasaray'da Scoutt Piri etkisi görüldü

Galatasaray'da Scoutt Piri etkisi görüldü

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Milliyet

Gaziantep maçında müthiş bir görüntü sergileyen Galatasaray'da ABD'li performans uzmanı Scott Piri'nin etkisi kısa sürede hissedildi. Ligin henüz başında fiziksel gelişimin bu seviyede olması dikkat çekti.

Galatasaray'ın Gaziantep maçındaki 3-1'lik galibiyeti ve müthiş görüntüsü herkesi mutlu etti. Özellikle transferlerin yapılmaması nedeniyle oluşan karamsar hava bir anda dağıldı. Ligin ilk haftası için beklentilerin üzerindeki futbolda takımın fiziksel olarak iyi durumda olması ve oynanan tempolu oyun çok beğenildi.

Hazırlık dönemini Florya Metin Oktay Tesisleri'nde geçiren sarı-kırmızılılarda 7 yıl sonra geri dönen ABD'li performans uzmanı Scott Piri'nin etkisi kısa sürede hissedilmeye başlandı.

2011-2014 yılları arasında Galatasaray'da çalışan Piri'nin gelmesiyle beraber takımın fiziksel olarak ligin başında bu seviyede olması dikkat çekti.

Bu noktada özellikle ön tarafta yer alan isimlerin durumu merak ediliyordu. Feghouli, Arda Turan, Falcao gibi tecrübeli ve aynı zamanda ağır olmakla eleştirilen isimlerin tempolu oyunu yüzleri güldürdü.

Emre Kılınç'ın çabukluğu ön taraftaki tempolu oyunda etkili olurken, Belhanda ve Taylan enerjileri ile dikkat çekti. Galatasaray'ın bu hızlı ve tempolu oyununda her iki bekinin etkisi de kendini gösterdi. Yeni transferler Omar Elabdellaoui ile Saracchi'nin çalışkanlığı takımın diri gözükmesinde etkili oldu. Takımdaki bireysel performansların iyi seviyede olmasında başrolün Scott Piri'de olduğuna vurgu yapılıyor.

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Gaziantep maçında müthiş bir görüntü sergileyen Galatasaray'da ABD'li performans uzmanı Scott Piri'nin etkisi kısa sürede hissedildi. Ligin henüz başında fiziksel gelişimin bu seviyede olması dikkat çekti.

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