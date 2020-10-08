Galatasaray'da şans bulamayıp lisansı çıkmayan Ozornwafor 1.1 milyon TL kazanacak

Ndiaye, Onyekuru, Emre Kılınç ve Etebo transferlerinde başrolde olan menajer William D'Avila'nın oyuncusu Valentine Ozornwafor oynamadan 125 bin Euro'yu (yaklaşık 1.1 milyon TL) cebine koyacak.
Kadrosunda 15 yabancısı bulunan Galatasaray'da son lisansın aralık ayında sahalara dönme ihtimali olan Muslera'ya çıkartılmasına karar verildi ve Nijeryalı stoper liste dışında bırakıldı. 2000 doğumlu olan 21 yaşındaki Ozornwafor, geleceğe yatırım olarak geçen sezon başında Nijerya ekibi Nyimba Aba'dan 300 bin Euro bonservis ödenerek alınmıştı.
Deneyim kazanması için İspanya 2. Ligi'ne kiralanan Valentine Ozornwafor, Almeria'da süre alamadı ve gelişim sağlayamadı. Galatasaray'a geri dönen genç oyuncu için bizzat sarı-kırmızılı yetkililer devreye girdi ancak buna rağmen Türkiye içinde kiralayacak kulüp bulunamadı.
Yönetim ve teknik direktör Fatih Terim arasında büyük bir gerilime neden olan transfer krizi taşları yerinden oynatıyor. Başkan Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın taraftarlardan büyük bir tepki görmesi sonrası muhalefet kulisleri hareketlenmeye başladı.
Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Trabzonspor, bugüne kadar 6 kıtadan 150 yabancı oyuncu kadrosuna katarken, en çok transferi ise 17 oyuncuyla Brezilya'dan gerçekleştirdi.
Fenerbahçe'den FC.Kopenhag'a kiralanan Mathias 'Zanka' Jörgensen'in önümüzdeki yıl yapılacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynamak için teklifi kabul ettiği iddia edildi.
Üst üste yenilgiler alan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in sitemde bulunduğu isimle yollar ayrılıyor.
Emre Akbaba, Saracchi ve Etebo'nun görev verilirse Alanya maçında oynayabileceği belirtilirken, Taylan da yetiştirilmeye çalışılıyor.
Kara Kartal'ın son transferi Rachid Ghezzal, Beşiktaş'taki ilk idmanına dün çıktı. Kondisyon ağırlıklı çalışıp çift kaleye katılan an 28 yaşındaki sağ kanat, takımla en iyi şekilde hazırlanıp 26 Ekim'deki Denizlispor maçıyla beraber ilk 11'e geçmeyi hedefliyor.