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aksam.com.tr
  • 02 Kasım 2020 Pazartesi 11:46
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Galatasaray'da sakatlıklar sonrası gözler Piri'nin üzerinde

Galatasaray'da sakatlıklar sonrası gözler Piri'nin üzerinde

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Henüz ligin başı olmasına rağmen Galatasaray'da arka arkaya yaşanan adale sakatlıkları dikkat çekti, Piri'nin idmanları soru işareti oluşturdu.

Cim-Bom’da bu sezon başında yaşanan adale sakatlıkları dikkat çekiyor. Galatasaray’da son olarak Ankaragücü maçında Saracchi ve Marcao adale sakatlığı yaşadı.

Sezon başında ABD’li kondisyoner Scout Piri’yi getiren sarı-kırmızılılarda yoğun tempoda yapılan çalışmaların sakatlıklara neden olabileceği belirtiliyor.

Pandemi döneminde uzun süre futbol oynamayan oyuncuların bu handikapları yaşadığı vurgulanıyor. İşte sakatlarda son durum:

MARCAO

Ankaragücü maçında sol üst ön adale grubundan sakatlandı. Sivas maçında forma giyemeyecek.

SARACCHİ

Ankaragücü maçında sol kasık adalesinden sakatlandı. Sivas deplasmanında forma giyemeyecek.

LİNNES

Erzurum maçı öncesi sol üst arka adalesinde sorun yaşadı. İki haftadır forma giyemiyor.

BELHANDA

Sol üst adale grubunda zorlanma nedeniyle Ankaragücü maçında oynamadı. Sivas maçına yetişmesi belirsiz.

ETEBO

Adalesindeki zorlanma nedeniyle Gaziantep ve Neftçi Bakü maçlarında forma giyemedi.

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