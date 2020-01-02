Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9573
  • 6,6817
  • 290.971
  • 115024
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Galatasaray'da sadece 5 ayda 13 milyon Euro buhar oldu!

Galatasaray'da sadece 5 ayda 13 milyon Euro buhar oldu!

Galatasaray'da sadece 5 ayda 13 milyon Euro buhar oldu!

Yaz ayı transfer döneminde Nzonzi, Seri, Andone gibi futbolcuları kadrosuna katan Galatasaray'a ağır fatura çıktı.

Devre arasında genelde genç ve yetenekli futbolcuları takıma katmak isteyen Galatasaray’da gözden çıkarılan oyuncuların kiralama bedelliyle yıllık ücretleri el yaktı.

GÖZDEN ÇIKARILANLARIN MALİYETLERİ

Süper Lig’in ilk yarısında son derece kötü performans ortaya koyan sarı kırmızılılarda Emre Mor, N’Zonzi, Seri, Andone gibi tecrübeli isimlerin sözleşmelerinin feshedilmesi gündeme gelirken, sadece bu 4 futbolcunun maliyetleri kulübe ağır bir fatura çıkardı. Zaten FFP kriterleri sebebiyle transferde rahat hareket edemeyen Galatasaray’ın sadece 5 ayda 13 milyon Euro civarında bir rakamı havaya saçması ağır eleştirileri beraberinde getirirken, kulüp içerisinde teknik heyet ve scout ekibinin değişmesi yönünde görüşlerin hakim olduğu bildirildi.

İşte Galatasaray’da gözden çıkarılan futbolcuların maliyetleri:

Emre Mor: 600 bin euro’ya kiralandı, 725 bin Euro’luk yıllık maaşı var

Nzonzi: 3,250 milyon Euro maaş

Seri: 1,5 milyon euro’ya kiralandı 2,8 milyon Euro maaş

Andone: 700 bin Euro’ya kiralandı 2,5 milyon Euro maaş

Toplam maliyet: 13 milyon euro


Oktay Kaynarca'dan karizmatik veda
Burak Yılmaz eski eşiyle barıştı
100 bin gülle evlilik teklifi
'Rapçiler de sanatçıdır'
İlk aşk bombası
<p>Çanakkale´de pazar alanında yaşanan olay, görenleri şaşırttı. Bir karga pazarda satışa sunulan ce

Karga, Pazar Tezgahındaki Cevizleri Yedi

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Yöre halkının geçim kaynağı oldu! Kilosunu 80 liradan satıyorlar

Erzincan'da yolcu otobüsü iş makinesine çarptı! Çok sayıda yaralı var