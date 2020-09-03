Galatasaray'da Ryan Babel kangreni! 'Ne ayrılırım ne de indirim yaparım'

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Maliyeti sebebiyle Galatasaray'ın gönderilecekler listesine koyduğu ve kendisine takım bulmasını istediği Ryan Babel, Sarı-Kırmızılılardan ayrılmak istemediğini yönetime bildirdi. Hollandalı futbolcu ayrıca maaş indirimini de kabul etmedi.

Galatasaray'da bu sezonun kadro planlamasında düşünülmeyen ve kendisine takım bulması istenen Ryan Babel sarı-kırmızılı kulüpten ayrılmak istemiyor.



İNDİRİM TALEBİNİ KABUL ETMEDİ

Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan ve kulüpten yıllık 2.5 milyon euro maaş alan Babel'in sözleşmesinde çıkmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Hollandalı futbolcuya sözleşmesinde 1 milyon euro indirim yaptırmak istedi ancak bu talep kabul edilmedi.

BABEL’DEN GALATASARAY YÖNETİMİNE: TAKIMDAN AYRILMAK İSTEMİYORUM

Babel'in maaşından kurtulmak isteyerek toplam maaş bütçesini dengelemek için bir adım daha atmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Hollandalı futbolcu ile yaptığı görüşmede "Takımdan ayrılmak istemiyorum, bu sezonu Türkiye'de geçirmek istiyorum ve takımın başarısı için gereken katkıyı yapmaya hazırım" cevabı aldı.

Ryan Babel'in transfer süreci için son ana kadar bekleme kararı alan Galatasaray Yönetimi, Hollandalı futbolcu için tüm opsiyonları değerlendirecek.