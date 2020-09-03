Galatasaray'da Ryan Babel kangreni! 'Ne ayrılırım ne de indirim yaparım'

Galatasaray'da bu sezonun kadro planlamasında düşünülmeyen ve kendisine takım bulması istenen Ryan Babel sarı-kırmızılı kulüpten ayrılmak istemiyor.
İNDİRİM TALEBİNİ KABUL ETMEDİ
Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan ve kulüpten yıllık 2.5 milyon euro maaş alan Babel'in sözleşmesinde çıkmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Hollandalı futbolcuya sözleşmesinde 1 milyon euro indirim yaptırmak istedi ancak bu talep kabul edilmedi.
BABEL’DEN GALATASARAY YÖNETİMİNE: TAKIMDAN AYRILMAK İSTEMİYORUM
Babel'in maaşından kurtulmak isteyerek toplam maaş bütçesini dengelemek için bir adım daha atmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Hollandalı futbolcu ile yaptığı görüşmede "Takımdan ayrılmak istemiyorum, bu sezonu Türkiye'de geçirmek istiyorum ve takımın başarısı için gereken katkıyı yapmaya hazırım" cevabı aldı.
Ryan Babel'in transfer süreci için son ana kadar bekleme kararı alan Galatasaray Yönetimi, Hollandalı futbolcu için tüm opsiyonları değerlendirecek.
Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevini yürütmeye başlayan ve yaptığı transferlerle adeta gövde gösterisi yapan Emre Belözoğlu, takıma yeni isimlerin katılabileceğini söyledi. Belözoğlu, “Aramıza yeni arkadaşlar katılabilir. Başkanımız Ali Koç ve yöneticilerimiz bize her türlü desteği sağlıyor. Yönetim, teknik heyet ve futbol olarak el ele vererek, taraftarımızın bizlerden beklediği başarıyı bu sezon mutlaka yakalayacağız” ifadelerini kullandı.
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