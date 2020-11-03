Galatasaray'da Radamel Falcao sevinci

Galatasaray'ın 2-1 kazandığı Erzurumspor karşılaşmasında çift sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kalan Radamel Falcao cezası nedeniyle Ankaragücü mücadelesinde görev yapamamıştı. Kolombiyalı yıldızın yerine ileri uçta gol umudu olarak forma giyen Mbaye Diagne ise performansıyla beklenin bir hayli altında kalmıştı. Şansı iyi kullanamayan Diagne, Sivas karşısında kulübeye geçecek. Falcao ise yeniden 11'e dönecek.
Bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla 7 maça çıkan ve 5 gol, 2 asistlik katkısıyla dikkat çeken 34 yaşındaki forvet, zorlu Sivas deplasmanında da golünü atmayı ve Aslan'a galibiyeti getirmeyi hedefliyor
Falcao geçen sezon Sivasspor deplasmanında 1 gol 1 asistle oynamıştı
Eddie Newton'ın ayrılığı sonrası Trabzonspor'da teknik direktör arayışları sürerken adaylardan biri de Samet Aybaba idi. Tecrübeli antrenör, Bordo-Mavililerle görüştüğünü ifade ederken resmi bir teklif almadığını dile getirdi.
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde yeniden kiralamak istediği Henry Onyekuru, ilk kez Sarı-Kırmızılılara şart koştu. Başarılı futbolcu, Cimbom'a “6 aylığına gelmem, 1.5 yıllık anlaşma sağlarsanız dönmek isterim” dedi.
'Uzun yıllardır böylesini görmemiştim'
İmkansızlıklara rağmen taktisyenliğini konuşturan tecrübeli çalıştırıcı 2-5-3 sistemini getirdi. Siyah-beyazlılar artık özellikle iç saha maçlarına tamamen ofansif bir anlayışla çıkacak.
Trabzonspor ile ismi anılan Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, bordo-mavili kulübün kendisine ihtiyaç duyması halinde göreve hazır olduğunu belirterek, "Söz konusu Trabzonspor ise gerisi teferruattır" dedi.
Teknik direktör Erol Bulut, Fenerbahçe'de önemli bir istatistik elde etti.