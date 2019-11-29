Galatasaray'da Radamel Falcao geri dönüyor

Sahalara ne zaman döneceği tartışma konusu olan ve 2 aydır takımından uzak kalan Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao bugün İstanbul'a dönüyor.

Madrid'de tedavi sürecini geçiren Kolombiyalı forvet bugün gelecek ve Florya'da bir dizi testten geçirilecek.

Falcao'nun testlerinin ardından takımlara çalışmalara başlaması bekleniyor.

Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarını kaçıracak olan Falcao için hedef 15. haftadaki Ankaragücü karşılaşması olacak.

Sarı kırmızılı formayla 5 maça çıkıp 1 gol atan yıldız futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde 1 Ekim'de oynanan Paris Saint Germain mücadelesinden bu yana takımdaki yerini alamıyor.