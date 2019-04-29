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Galatasaray'da penaltı isyanı!

Galatasaray'da penaltı isyanı!

Spor Toto Süper Lig 30. haftasında Atiker Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Düşük tempoda geçen ve iki takımın pozisyon üretmekte zorlandığı ilk yarıda akılda kalan pozisyonlardan biri de Diagne'nin penaltı beklediği fakat devamında ofsayt bayrağının kalktığı an oldu. 45. dakikada ise bu kez elle oynama gerekçesiyle Galatasaraylı futbolcular penaltı bekledi.

Konyaspor - Galatasaray maçının 42. dakikasında savunma arkasına sarkan Diagne, kaleci Serkan Kırıntılı ile karşı karşıya kalmak üzereyken rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Galatasaraylı futbolcular bu pozisyonda penaltı beklerken, pozisyonun bitmesinin ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR sisteminin devreye girdiği Diagne'nin pozisyonunda VAR odasında ofsayt çizgisi çekildi ve devamında pozisyonun ofsayt olduğuna karar verildi.

45. DAKİKADA BİR PENALTI BEKLENTİSİ DAHA

Galatasaray 45. dakikada gole çok yaklaştı. Ceza sahasına gelen ortada Diagne topa dokunamadı. Pozisyonun devamında Onyekuru'nun çevirdiği topta Galatasarayl futbolcular, elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi. Mete Kalkavan devam kararı verdi.

FRANSIZ BEİN SPORTS SPİKERİ KARARA İNANAMADI

Twitter'da yer alan Ligue 1 Türkçe hesabının paylaşımına göre Fransız BeIN Sport kanalında Konyaspor - Galatasaray maçını anlatan fransız spiker M'baye Diagne'nin pozisyonunun ofsayt olmadığını ve neden hakemin penaltı kararı vermediğini anlamadığını, ve bu durumu çok garip bulduğunu belirtti.

(Futbol Arena)

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