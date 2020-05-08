Galatasaray'da Paul Onuachu gündeme alındı

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'dan koronavirüs açıklaması Galatasaray'dan koronavirüs açıklaması Galatasaray kulübü, yapılan koronavirüs testleri sonrasında pozitif vakaya rastlanmadığını ve antrenman programları sürdüğü müddetçe testlerin belli aralıklarla devam edeceğini açıkladı.

Gümüşdağ bir an önce ligin başlamasını istiyor Gümüşdağ bir an önce ligin başlamasını istiyor Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı 12 Haziran'da ligleri başlatma kararını değerlendirdi. TFF gibi düşündüğünü vurgulayan Gümüşdağ, 'Futbolun ayağa kalkması için gerekenleri hep birlikte yapacağız. Kontrollü bir şekilde normalleşmeye geçmemiz gerekiyor' dedi.

Galatasaray'a 2.01'lik golcü geliyor Galatasaray'a 2.01'lik golcü geliyor Galatasaray, Genk'in oyuncusu Paul Onuachu'yu gündemine aldı.

Futbolda tarihi karar! 2020 yılının sonuna kadar... Futbolda tarihi karar! 2020 yılının sonuna kadar... Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), 2020 yılının sonuna kadar oynanacak maçlarda 5 oyuncu değişikliği hakkı olacağını açıkladı.

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı! 5 yıllık imza Fenerbahçe transferi resmen açıkladı! 5 yıllık imza Fenerbahçe, TFF 3. Lig ekiplerinden Gölcükspor'da forma giyen İsmail Yüksek'i transfer ettiğini resmen açıkladı. Sarı-Lacivertliler, 21 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaraylı Babel Hollanda'da manşetlerde Galatasaraylı Babel Hollanda'da manşetlerde Ryan Babel, yaptığı paylaşımla ve girdiği polemikle Hollanda'da manşet oldu.