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aksam.com.tr
  • 08 Mayıs 2020 Cuma 23:24
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  • 08 Mayıs 2020 Cuma 23:24

Galatasaray'da Paul Onuachu gündeme alındı

Galatasaray'da Paul Onuachu gündeme alındı

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Galatasaray, Genk'in oyuncusu Paul Onuachu'yu gündemine aldı.

Galatasaray'da gündeme gelen son isim Genk forması giyen Paul Onuachu oldu.

Voetbal Nieuws, Galatasaray'ın Genk'in oyuncusu Paul Onuachu'yu kiralamak isterdiğini aktardı. Sarı-Kırmızılılar, Standard Liege'den transfer ettiği Christian Luyindama'daki yolun bir benzerini izlemeyi planlıyor.

Galatasaray, oyuncuyu zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralamak istese de bu yöntem gerçekleşmese bile en azından 1 yıl kiralık olarak 2.01 boyundaki forveti kadrosuna katmak istiyor.

Geçtiğimiz yaz Midtyjlland'dan 6 milyon Euro karşılığında transfer edilen 25 yaşındaki oyuncu, Belçika'daki ilk sezonunda 28 maçta 10 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.

(Milliyet)

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