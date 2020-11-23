Galatasaray'da parola 3 puan

AKŞAM

Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında bugün Kayserispor'u konuk edecek. Galatasaray'da tek hedef sahadan zaferle ayrılarak galibiyet serisini sürdürmek.

Süper Lig’de 9. haftanın kapanışını Galatasaray yapacak... Kayserispor’u Türk Telekom Stadı’nda konuk edecek olan Sarı-Kırmızılılar’da sakatlıkları bulunan Falcao, Luyindama, Etebo ve Emre Taşdemir’in yanı sıra koronavirüs testleri pozitif çıkan 5 futbolcu bugün forma giyemeyecek.

SERİYE DEVAM ETMEK İSTİYOR

Teknik direktör Fatih Terim, öğrencileriyle yaptığı toplantıda takımdaki eksiklerin bahane olmayacağını ve herkesin üzerine düşeni fazlasıyla yapması gerektiğini söyledi. Şu ana kadar ligde oynadığı 8 maçın 5’ini kazanan Galatasaray, bu galibiyetlerin üçünü ise son üç haftada elde etti. Sarı-Kırmızılılar, bugün de kazanarak hem zirve takibini sürdürmek hem de galibiyet serisini dört maça çıkarmak istiyor.

TAYLAN VE BELHANDA SINIRDA

Galatasaray’da Taylan ve Belhanda, kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta oynanacak olan Ç.Rizespor mücadelesinde forma giyemeyecek. Öte yandan dün Luyindama, Emre Taşdemir ve Etebo kontrollü şekilde çalıştı. Ancak oynamaları beklenmiyor.

GALATASARAY - İTTİFAK HOLDİNG KAYSERİSPOR

STAT: Türk Telekom

SAAT: 19.30

YAYIN: beIN Sports 1

HAKEM: Turgut Doman

