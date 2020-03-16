Galatasaray'da Onyekuru'nun sessizliği 3 maça çıktı

Galatasaray'ın Beşiktaş derbisinde çok şeyler beklediği Onyekuru, 1 gol atıp maça damga vurduğu Fenerbahçe derbisinden beri sessiz kaldı. 22 yaşındaki genç kanat oyuncusu, 3-0 kazanılan Gençlerbirliği maçı ve 2-2 sona eren Sivasspor karşılaşmasında skora etki edemedi. Beşiktaş derbisine de ilk 11'de başlayan ve 87. dakikada yerini Emre Akbaba'ya bırakan Nijeryalı futbolcu, ceza sahası içinden çektiği 3 şutta 1 isabet sağladı. Onyekuru, Beşiktaş'ta Gökhan Gönül ve sonrasında yerine giren Lens'le girdiği mücadelelerde geçmiş performanslarını aratan bir futbol ortaya koydu.
Koronavirüs salgınının İtalya'da yayılmasının ardından ülkesi Portekiz'den Juventus'a dönmeyeceğini açıklayan Cristiano Ronaldo kendini izole ederken perdenin arkasından dışarıya baktığı anlar ortaya çıktı.
Kısa süre içinde seçime gitme kararı alan F.Bahçe Başkanı Ali Koç, yönetimde önemli bazı değişiklikler yapacak. Bu hafta içinde camianınönde gelen isimleriyle bir dizi görüşmeler yapılacak. Ali Koç'un karşısına aday çıkma durumu ise belirsizliğini koruyor.
Konyaspor deplasmanındaki yenilgiyle krize devam eden Fenerbahçe'yi yeni bir sorun bekliyor.
Ahmet Çakar, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in "Ligler ertelensin" yönündeki açıklamalarını değerlendirdi.
TRT Spor spikeri Ersin Düzen, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in derbi sonrası yaptığı açıklamaları eleştirdi.
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