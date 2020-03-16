Galatasaray'da Onyekuru'nun sessizliği 3 maça çıktı

Fenerbahçe derbisinden bu yana skora katkı vermeyen Onyekuru, Beşiktaş önünde de etkisizdi.

Galatasaray'ın Beşiktaş derbisinde çok şeyler beklediği Onyekuru, 1 gol atıp maça damga vurduğu Fenerbahçe derbisinden beri sessiz kaldı. 22 yaşındaki genç kanat oyuncusu, 3-0 kazanılan Gençlerbirliği maçı ve 2-2 sona eren Sivasspor karşılaşmasında skora etki edemedi. Beşiktaş derbisine de ilk 11'de başlayan ve 87. dakikada yerini Emre Akbaba'ya bırakan Nijeryalı futbolcu, ceza sahası içinden çektiği 3 şutta 1 isabet sağladı. Onyekuru, Beşiktaş'ta Gökhan Gönül ve sonrasında yerine giren Lens'le girdiği mücadelelerde geçmiş performanslarını aratan bir futbol ortaya koydu.

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