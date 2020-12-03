Galatasaray'da Onyekuru'dan sonra sıra Jean Michael Seri'de

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Henry Onyekuru ile büyük oranda anlaşma sağlayan Galatasaray, bir başka eski futbolcusu Jean Michael Seri'yi de devre arasında kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Fildişi Sahilli futbolcu da Sarı-Kırmızılılara dönmeye sıcak bakıyor.

İNGİLİZ EKİBİYLE PAZARLIK YAPILACAK



Fatih Terim'in devre arasında alınması için yönetimden istediği bir başka isim ise Jean Micheal Seri. Sarı-Kırmızlılar, Fildişili ön libero için Fulham ile masaya oturmaya hazırlanıyor. 29 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu Galatasaray'a dönmeye sıcak bakıyor.

ORTA SAHA DAHA DA GÜÇLENECEK

Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmak istediği Seri'nin Fulham ile sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor. Fulham'a dönüşünde uyum sorunu yaşayan Seri, bu sezon sadece 2 maçta forma giydi. Fatih Terim'in orta sahayı daha da güçlendirmek için onun alınmasını çok istiyor.