Galatasaray'da Onyekuru'dan sonra sıra Jean Michael Seri'de

İNGİLİZ EKİBİYLE PAZARLIK YAPILACAK
Fatih Terim'in devre arasında alınması için yönetimden istediği bir başka isim ise Jean Micheal Seri. Sarı-Kırmızlılar, Fildişili ön libero için Fulham ile masaya oturmaya hazırlanıyor. 29 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu Galatasaray'a dönmeye sıcak bakıyor.
ORTA SAHA DAHA DA GÜÇLENECEK
Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmak istediği Seri'nin Fulham ile sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor. Fulham'a dönüşünde uyum sorunu yaşayan Seri, bu sezon sadece 2 maçta forma giydi. Fatih Terim'in orta sahayı daha da güçlendirmek için onun alınmasını çok istiyor.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta, E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı.
Sarı-Kırmızılılar, devre arasında Kolombiyalı süper star ile vedalaşacak. Galatasaray, sakatlıklardan başını kaldıramayan Falcao'yu ocakta Inter Miami'ye gönderecek. El-Tigre'nin yerine ise Al Nasr'dan ayrılan Ahmed Musa'yı kadroya katacak.
2013 yazında Beşiktaş'a transfer olan 37 yaşındaki Atiba Hutchinson, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada ‘1-2 yıl daha oynarım' ifadelerini kullanmıştı. Başarılı futbolcunun bu sözlerinin ardından Siyah-Beyazlı yönetim harekete geçti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile Dinamo Kiev arasındaki maçı kadın hakem Stephanie Frappart yönetti. Frappart böylece erkekler Şampiyonlar Ligi'nde görev alan ilk kadın hakem oldu.
Henry Onyekuru ile büyük oranda anlaşma sağlayan Galatasaray, bir başka eski futbolcusu Jean Michael Seri'yi de devre arasında kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Fildişi Sahilli futbolcu da Sarı-Kırmızılılara dönmeye sıcak bakıyor.
Medipol Başakşehir'de İrfan Can Kahveci; Tuncay Şanlı, Burak Yılmaz ve Arda Turan'ın ardından Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan dördüncü futbolcu oldu. Öte yandan milli futbolcumuz, Gareth Bale ve Brezilyalı Ronaldo'dan sonra hat-trick yaptığı maçtan mağlup ayrılma üzüntüsünü yaşadı.