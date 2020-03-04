Galatasaray'da Onyekuru, transferini kendisi bitirecek

Yola Galatasaray’da devam isteyen Nijeryalı yıldız Henry Onyekuru, Sarı -Kırmızılı yönetimin de talebiyle, önümüzdeki hafta içerisinde kulübü Monaco ile görüşerek bir sezon daha kalmak için izin talebinde bulunacak.

Galatasaray ondan, o da Galatasaray’dan çok memnun. Geçen sezon attığı 16 golle çifte kupalı şampiyonlukta başrol oynayan Henry Onyekuru, bu sezon ikinci yarıda yuvasına dönerken, yine en kritik virajlarda sahneye çıkmaya başladı. Üstün hızı ve tekniğiyle ligde dengeleri değiştiren Onyekuru’nun kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Galatasaray Yönetimi, teknik patron Fatih Terim’in de talebiyle, şimdiden genç yeteneği kadroda tutma çalışmalarına başladı. Bu transferde Cim Bom’un en büyük yardımcısı ise yine Onyekuru’nun kendisi olacak. Nijeryalı yıldızın, önümüzdeki hafta kulübü Monaco ile görüşerek, bir sezon daha Sarı-Kırmızılı formayı giymek üzere izin isteyeceği öğrenildi.

Satın alma opsiyonuyla...

Galatasaray cephesi ayrıca, anlaşmanın sağlanması halinde, 22 yaşındaki futbolcunun kiralık kontratına bu kez mutlaka satın alma opsiyonunu da ekletmek istiyor. Bu operasyonun lig bitmeden gerçekleşmesi ve önümüzdeki sezonun planlamasının bu kez çok daha erken tamamlanması hedefleniyor.

(Fanatik)