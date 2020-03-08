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aksam.com.tr
  • 08 Mart 2020 Pazar 11:43
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  • 08 Mart 2020 Pazar 11:43

Galatasaray'da Onyekuru için transfer operasyonu başlıyor

Galatasaray'da Onyekuru için transfer operasyonu başlıyor

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Ocak ayında Monaco'dan Galatasaray'a kiralık transfer olan Henry Onyekuru için sarı kırmızılı kulüp erken davranıyor. Galatasaraylı yöneticiler, bu hafta Monaco ile masaya oturacak ve yeni teklifini sunacak.

Ocak ayında yeniden sarı kırmızılı kulübe dönen ve gösterdiği performans ile teknik direktör Fatih Terim'in gözüne girmeyi başaran Onyekuru için Galatasaraylı yöneticiler B planını devreye sokmaya hazırlanıyor.

Nijerya basınında yer alan habere göre (punchng.com) sarı kırmızılılar, oynadığı futbolla izleyenleri kendine hayran bırakan Onyekuru için resmi transfer görüşmesine başlıyor. Buna göre Galatasaray, Onyekuru için yeni teklifini Fransız kulübüne sunacak.

2 YIL KİRALIK VE BONSERVİS

Geçtiğimiz günlerde Monaco'nun, Galatasaray'a ilettiği "Onyekuru'da zarar etmek istemiyoruz, fiyatı 13,5 milyon euro" mesajının ardından sarı kırmızılı yetkililer durum değerlendirmesi yaptı.

Buna göre Galatasaray cephesi, önümüzdeki hafta içerisinde Monaco'lu yetkililerle masaya oturacak ve yeni teklifini sunacak.

Galatasaray, Onyekuru için yapacağı teklifte 2 yıllık kiralık ve sonrasında satın alma opsiyonu önerisini sunacak.

ONYEKURU GALATASARAY'I İSTİYOR!

Öte yandan Henry Onyekuru, Şubat ayında yaptığı konuşmada Galatasaray'da kalmak istediğini ifade ederken, "Kariyerimde verdiğim en iyi kararlar hep Galatasaray'a gelmek oldu. Yine Galatasaray'a dönerek çok iyi bir karar verdim. Burada kendimi çok iyi hissediyorum. Umarım kariyerime Galatasaray formasıyla devam edebilirim. Kulüpler anlaştıktan sonra benim için hiçbir sorun yok" demişti.

(Fotomaç)

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