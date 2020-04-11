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aksam.com.tr
  • 11 Nisan 2020 Cumartesi 14:11
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  • 11 Nisan 2020 Cumartesi 14:11

Galatasaray'da Ömer Bayram'a yeni sözleşme

Galatasaray'da Ömer Bayram'a yeni sözleşme

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Galatasaray, bu sezon zirve yapan Ömer Bayram ile 3 yıllık yeni bir sözleşme imzalayacak ve parasını artıracak.

Sarı-kırmızılılar, 10 gol pasıyla asist krallığına yarışan Ömer Bayram’a yeni bir kontrat sunacak, yaklaşık 3 milyon liralık yıllık ücretini 10 milyon liraya çıkaracak. Böylece başarılı futbolcu, 2024 sonuna kadar Galatasaray formasıyla devam edecek.

Galatasaray, geçen sezon ve bu yılın en flaş isimlerinden olan Ömer Bayram’a jest yapacak ve bir yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcunun mukavelesini yenileyecek.

Bu sezon oynadığı 22 lig maçında 10 asist yapan ve 12 gol pası bulunan Başakşehirli Edin Visca’nın ardından ikinci sırada yer alan Ömer ile sezon biter bitmez masaya oturulacak. Gelecek sezon sözleşmesi bitecek olan Ömer’e 3 senelik yeni bir kontrat sunulacağı öğrenildi. Böylece sarı-kırmızılı futbolcu, 2024’e kadar Galatasaray forması giyecek.

Ömer’in ücretine de yine teknik kadronun bilgisi ve onayı ile ciddi bir zam yapılacak. Sarı-kırmızılılarda ilk 11’in vazgeçilmez isimlerinden biri olan ve 400 bin euro (2 milyon 930 bin TL) ile takımda en az kazanan isim olan Ömer Bayram’a ciddi bir zam yapılacak. Sarı-kırmızılılar, Ömer ile yapacağı yeni kontratı TL üzerinden gerçekleştirecek ve ücretini de 10 milyon liraya çıkaracak. Yıllık garanti ücretini üçe katlayacak olan Ömer Bayram performansının mükafatını fazlasıyla alacak.

(Milliyet)

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