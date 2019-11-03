Galatasaray'da Ömer Bayram tam not aldı

Bu sezon ne zaman forma verilse elinden gelenin en iyisini yapan Ömer Bayram, Rize maçında da takımın en iyilerindendi. Sol bekten sol öne terfi ettiği her maçta fark yaratan Ömer Bayram, bu mevkide kendisini buldu. Kariyerine sol ve sağ kanatta başlayan 28 yaşındaki oyuncu, 2012'de Prosinecki tarafından sol beke çekilirken bu sezon özüne döndü...

KİLİT 'ON'UNLA ÇÖZÜLDÜ

SAVUNMA performansını düşürmeyen ve hücumda etkisini artıran Ömer bu sezon üç asist, attığı maç başına 2.3 kilit pas ve 1.3 orta değeriyle takımın da en iyisi oldu. Ömer, kilit pas karnesiyle ligin en iyi 10. ismi durumuna geldi. Ligde Ömer'den daha fazla asist yapan ise sadece beş isim bulunuyor.

RAKİPLERİNİ KATLADI!

ÖMER Bayram'ın performansı aynı mevkideki rakiplerine göre iki kat daha iyi noktaya geldi. Aynı mevkideki oyuncular maç başına 3.76 atak aksiyonu yapıp, 1.95 başarı sağlarken, bu değer Ömer'de sırasıyla 7 ve 3.4. Ömer'in şut karnesi maç başına 1.2, dripling performansı 3.8, başarılı dripling ise 2.4 oldu.. Bu değerler mevkidaşlarında ise sırasıyla 0.87, 1.65 ve 1.2 ortalamaları olabildi.

HERKESİN 'ÖN'ÜNDE

KARIYERI boyunca hep kritik bölgelerde oynayan Ömer, ilk 11'de olduğu 120 karşılaşmaya sol bek, 76 maça sol kanat, 24 mücadeleye sağ kanat, 7 maça ise ön liberoda başladı. 28 yaşındaki oyuncu sol bek çıktığı maçlarda 1 gol atıp, 17 asist yaparken, sol kanat oynadıklarında ise 8 gol atıp, 12 asist yaptı.

(Sabah)