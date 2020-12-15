  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 15 Aralık 2020 Salı 08:01
  • |
  • Son Güncelleme:

Galatasaray'da negatif yıldızlar sahaya

Galatasaray'da negatif yıldızlar sahaya

Paylaş

AKŞAM

G.Saray'da Arda, Babel, Omar, Okan ve Belhanda bugünkü Türkiye Kupası maçına 11'de başlayacak. İmparator, hafta sonu oynanacak Karagümrük mücadelesi öncesinde Kovid-19'u atlatan öğrencilerinin son durumunu görecek.

SÜPER Lig’in 12.haftasını bay geçen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur maçında bugün 3.Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Bu mücadelede Sarı-Kırmızılılar’ın as yıldızları sahne alacak... Koronavirüsü atlatan Arda Turan, Ryan Babel, Younes Belhanda, Okan Kocuk ve Omar Elabdellaoui, Darıca maçına ilk 11’de başlayacak. Teknik Direktör Fatih Terim, hafta sonu oynanacak Karagümrük mücadelesi öncesinde oyuncularının son performanslarını da böylece görmüş olacak.

RİSKE EDİLMEYECEKLER

Sakatlıklarını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Saracchi ile Falcao ise bu mücadelede riske edilmeyecek. Fatih Terim’in forma şansı fazla bulamayan Etebo, Ömer Bayram, Şener Özbayraklı, Sekidika ve Ali Yavuz Kol gibi isimleri de yıldızlarla birlikte 11’e koyması bekleniyor. Bu mücadelede oyuncuların ortaya koyacağı performans sonrasında Fatih Terim, Karagümrük maçının 11’ini de kafasına şekillendirecek. Sezon başından bu yana tüm maçlarda forma giyen Taylan da ilk kez yedek kulübesine çekilecek. Kovid olan Kerem Aktürkoğlu ise karantinada...

G.SARAY - DARICA GB

STAT: Türk Telekom

SAAT: 21.00

YAYIN: A Spor

HAKEM: Direnç Tonusluoğlu

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Anlaşma tamam, imzalar atıldı! Yönetici resmen açıkladı
Anlaşma tamam, imzalar atıldı! Yönetici resmen açıkladı

Anlaşma tamam, imzalar atıldı! Yönetici resmen açıkladı

Mesut Özil'de son dakika gelişmesi
Mesut Özil'de son dakika gelişmesi

Mesut Özil'de son dakika gelişmesi

Açık ara ligin en iyisi
Açık ara ligin en iyisi

Açık ara ligin en iyisi

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray Milli yıldızın transferini bitiriyor
Galatasaray Milli yıldızın transferini bitiriyor

Galatasaray Milli yıldızın transferini bitiriyor

Galatasaray transferde bombayı patlatıyor. Milli yıldız Cimbom'a geliyor...

Fenerbahçe'de bir koronavirüs vakası daha
Fenerbahçe'de bir koronavirüs vakası daha

Fenerbahçe'de bir koronavirüs vakası daha

Fenerbahçe'de 1 personelde koronavirüs testi pozitif çıktı. Açıklamada "Samandıra'da yapılan rutin PCR testlerinde bir idari personelimizin testi pozitif olarak sonuçlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İşte futbol tarihinin en iyi 11'i
İşte futbol tarihinin en iyi 11'i

İşte futbol tarihinin en iyi 11'i

France Football, Avrupa'nın en iyi futbolcusuna verdiği Ballon D'or ödülü yerine bu yıl 'tarihin gelmiş geçmiş en iyi 11'ini' belirledi. Kadroda futbolu bırakmış veya aktif futbolculardan isimler yer aldı. Dergi, tüm dünyadan 140 gazetecinin oylarıyla bir rüya takım oluşturdu.

Galatasaray'dan Saracchi, Babel ve Falcao açıklaması
Galatasaray'dan Saracchi, Babel ve Falcao açıklaması

Galatasaray'dan Saracchi, Babel ve Falcao açıklaması

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Darıca Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Demba Ba ve Coltescu telefonda görüştü
Demba Ba ve Coltescu telefonda görüştü

Demba Ba ve Coltescu telefonda görüştü

Başakşehir'in tecrübeli yıldızı Demba Ba, PSG maçının ırkçılıkla suçlanan olay hakemi Sebastian Coltescu ile telefonda bir görüşme yaptı.

Fatih Karagümrük'e bir dünya yıldızı daha
Fatih Karagümrük'e bir dünya yıldızı daha

Fatih Karagümrük'e bir dünya yıldızı daha

Fatih Karagümrük, 29 yaşındaki İtalyan futbolcu Fabio Borini'yi transfer ettiğini duyurdu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.