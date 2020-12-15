Galatasaray'da negatif yıldızlar sahaya

SÜPER Lig’in 12.haftasını bay geçen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur maçında bugün 3.Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Bu mücadelede Sarı-Kırmızılılar’ın as yıldızları sahne alacak... Koronavirüsü atlatan Arda Turan, Ryan Babel, Younes Belhanda, Okan Kocuk ve Omar Elabdellaoui, Darıca maçına ilk 11’de başlayacak. Teknik Direktör Fatih Terim, hafta sonu oynanacak Karagümrük mücadelesi öncesinde oyuncularının son performanslarını da böylece görmüş olacak.
RİSKE EDİLMEYECEKLER
Sakatlıklarını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Saracchi ile Falcao ise bu mücadelede riske edilmeyecek. Fatih Terim’in forma şansı fazla bulamayan Etebo, Ömer Bayram, Şener Özbayraklı, Sekidika ve Ali Yavuz Kol gibi isimleri de yıldızlarla birlikte 11’e koyması bekleniyor. Bu mücadelede oyuncuların ortaya koyacağı performans sonrasında Fatih Terim, Karagümrük maçının 11’ini de kafasına şekillendirecek. Sezon başından bu yana tüm maçlarda forma giyen Taylan da ilk kez yedek kulübesine çekilecek. Kovid olan Kerem Aktürkoğlu ise karantinada...
G.SARAY - DARICA GB
STAT: Türk Telekom
SAAT: 21.00
YAYIN: A Spor
HAKEM: Direnç Tonusluoğlu
Galatasaray transferde bombayı patlatıyor. Milli yıldız Cimbom'a geliyor...
Fenerbahçe'de 1 personelde koronavirüs testi pozitif çıktı. Açıklamada "Samandıra'da yapılan rutin PCR testlerinde bir idari personelimizin testi pozitif olarak sonuçlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
France Football, Avrupa'nın en iyi futbolcusuna verdiği Ballon D'or ödülü yerine bu yıl 'tarihin gelmiş geçmiş en iyi 11'ini' belirledi. Kadroda futbolu bırakmış veya aktif futbolculardan isimler yer aldı. Dergi, tüm dünyadan 140 gazetecinin oylarıyla bir rüya takım oluşturdu.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Darıca Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Başakşehir'in tecrübeli yıldızı Demba Ba, PSG maçının ırkçılıkla suçlanan olay hakemi Sebastian Coltescu ile telefonda bir görüşme yaptı.
Fatih Karagümrük, 29 yaşındaki İtalyan futbolcu Fabio Borini'yi transfer ettiğini duyurdu.