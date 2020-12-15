Galatasaray'da negatif yıldızlar sahaya

AKŞAM

G.Saray'da Arda, Babel, Omar, Okan ve Belhanda bugünkü Türkiye Kupası maçına 11'de başlayacak. İmparator, hafta sonu oynanacak Karagümrük mücadelesi öncesinde Kovid-19'u atlatan öğrencilerinin son durumunu görecek.

SÜPER Lig’in 12.haftasını bay geçen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur maçında bugün 3.Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Bu mücadelede Sarı-Kırmızılılar’ın as yıldızları sahne alacak... Koronavirüsü atlatan Arda Turan, Ryan Babel, Younes Belhanda, Okan Kocuk ve Omar Elabdellaoui, Darıca maçına ilk 11’de başlayacak. Teknik Direktör Fatih Terim, hafta sonu oynanacak Karagümrük mücadelesi öncesinde oyuncularının son performanslarını da böylece görmüş olacak.

RİSKE EDİLMEYECEKLER



Sakatlıklarını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Saracchi ile Falcao ise bu mücadelede riske edilmeyecek. Fatih Terim’in forma şansı fazla bulamayan Etebo, Ömer Bayram, Şener Özbayraklı, Sekidika ve Ali Yavuz Kol gibi isimleri de yıldızlarla birlikte 11’e koyması bekleniyor. Bu mücadelede oyuncuların ortaya koyacağı performans sonrasında Fatih Terim, Karagümrük maçının 11’ini de kafasına şekillendirecek. Sezon başından bu yana tüm maçlarda forma giyen Taylan da ilk kez yedek kulübesine çekilecek. Kovid olan Kerem Aktürkoğlu ise karantinada...



G.SARAY - DARICA GB

STAT: Türk Telekom

SAAT: 21.00

YAYIN: A Spor

HAKEM: Direnç Tonusluoğlu