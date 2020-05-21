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aksam.com.tr
  • 21 Mayıs 2020 Perşembe 10:24
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  • 21 Mayıs 2020 Perşembe 10:24

Galatasaray'da Mustafa Cengiz'siz krizler yönetilemedi

Galatasaray'da Mustafa Cengiz'siz krizler yönetilemedi

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in ciddi sağlık sorunları yaşadığı ve üst üste ameliyatlar geçirdiği süreçte, kulüpte ortaya çıkan krizler iyi yönetilemedi.

Cengiz'in yerine icraatta dümene geçen isimler Abdürrahim Albayrak ile Yusuf Günay oldu. Bu iki isim de başkanın en güvendiği isimler ama son bir ayda meydana gelen 4 olayda, yönetimin söyledikleri ve söylemedikleri kulübü sıkıntıya soktu.

1- SPONSORLAR MESELESİ

19 Nisan 2020’de Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak, katıldığı bir televizyon programında, “Bütün sponsorlar anlaşma iptali için yazı gönderdi” dedi.

Galatasaray’ın sponsorlarından Doğa Sigorta ve Terra Pizza, Ajansspor'a yaptıkları açıklamada kesinlikle öyle bir durumun olmadığını belirtti. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de kulüp televizyonuna çıkıp, sponsorların gönlünü aldı ve “Sponsorlarımız 'Hayır buradayız' dediler” ifadesini kullandı.

2- HASAN ŞAŞ'IN AYRILIK MESELESİ

Galatasaray’da yardımcı antrenör Hasan Şaş ile bir ayrılık yaşanacağı artık herkes tarafından duyulmaya başlanmıştı. Bu konu ulusal medyada haberlere de yansıdı.

29 Nisan günü Abdürrahim Albayrak, bu haberleri yalanlayıp “Taraftarımızın bu gibi haberlere itibar etmemesini rica ederim” dedi. Fakat Hasan Şaş, 11 Mayıs’ta istifa etti!

3- KAVGA MESELESİ

Hasan Şaş’ın istifasının ardından Türkiye’nin en köklü gazetelerinden birinde Şaş’ın yabancı futbolculara fırça attığı için ayrıldığı yazıldı ve ayrılık sürecindeki sebebin bu olduğu, Şaş’ın ayrılırken yabancı futbolcularla vedalaşmadığı iddia edildi.

Bir hafta boyunca Galatasaray yönetimi, Galatasaray iletişimi birimi tüm Türkiye tarafından okunan bu haberi yalanlamadı ve herhangi bir yönetici de bir beyanda bulunmadı. Hasan Şaş ise bir hafta bekledikten sonra böyle bir durum olmadığını kanıtlarla ortaya koydu. Yönetim bu süreçteki sessizliğiyle soru işaretleri oluşturdu.

4- DİVAN KURULU MESELESİ

Galatasaray Divan Kurulu toplantısının 23 Mayıs’ta yapılması planlandı. Ve kurul, her toplantı öncesinde olduğu gibi rutin prosedürleri uyguladı. Ancak aynı gazete (Şaş'ın yabancılarla sorun yaşadığını iddia eden) yönetime toplantı için divan kurulundan haber verilmediğini yazdı.

Yönetim bu haberi de yalanlamayarak, adeta doğruladı. Bunun üzerine Galatasaray Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu da belgelerle haberi yalanladı ve yönetime toplantı için gerekli bildirimin yapıldığını açıkladı.

(Ajansspor)

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