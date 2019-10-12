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  3. Galatasaray'da Michael Seri 11'e, Mariano ve Nagatomo kulübeye

Galatasaray'da Michael Seri 11'e, Mariano ve Nagatomo kulübeye

Galatasaray'da Michael Seri 11'e, Mariano ve Nagatomo kulübeye

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Galatasaray'ın kadrosu yeniden şekilleniyor.

Sarı-Kırmızılı ekibin Gençlerbirliği ile oynadığı deplasman maçında rahatsızlığı nedeniyle forma giyemeyen Seri, bu kez 11'e dönmeye hazırlanıyor.

Nzonzi ile birlikte merkezde görev yapacak olan Seri'nin antrenmanlardaki hırslı ve mücadeleci futbolu, teknik heyetin yüzünü güldürüyor.

İKİ İSİM DAHA KIZAĞA ÇEKİLİYOR

Gençlerbirliği karşılaşması sonrası takımının ortaya koyduğu futbola tepki gösteren G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sivas maçında bazı yıldızları kızağa çekecek. Tecrübeli hoca, ilk olarak beklerde cezalı Mariano'nun yanı sıra Nagatomo'yu kenara alacak, sağ beke Şener Özbayraklı, sol beke ise Ömer Bayram'ı monte edecek.

(Fanatik)

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