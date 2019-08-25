Galatasaray'da merakla beklenen ikili sahneye çıkıyor

Roma'dan transfer edilen Steven Nzonzi, siftah yapıyor. İyi bir yaz kampı geçiren ve idmanlarda hazır görünen Fransız futbolcu, Konyaspor'a karşı ilk 11'de görev yapacak. Nzonzi'nin takıma girmesiyle Seri de ön liberodan gerçek yeri 8 numaraya geçecek.
Sakatlığını atlatan ve takımla çalışan Feghouli de Konya'ya karşı oynayacak. Denizli deplasmanında kırmızı kart gören Marcao'nun yokluğunda stoperde Donk görev yapacak.
Belindeki ağrılar yüzünden dinlendirilen Belhanda'nın bu hafta riske edilmesi beklenmiyor. Belhanda'nın yerine Jimmy Durmaz formaya en yakın isim.
Fenerbahçe’nin uzun süredir peşinde olduğu yıldız futbolcu Luiz Gustavo koptu geliyor. Brezilyalı ön libero ile anlaşan sarı-lacivertliler, Marsilya'nın inadını da 5.5 milyon Euro'luk bonservis teklifiyle kırmayı başardı. Resmi imzaların atılması artık an meselesi.
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala yönetimden stoper istediğini iletti.
Beşiktaş'ın, Southampton forması giyen Mario Lemina'yı kiralamak için İngiliz kulübüyle görüşmelere başladığı belirtildi.
Zanka'nın yanına kaliteli bir oyuncu arayan F.Bahçe’nin, Hoffenheim’da top koşturan Havard Nordtveit’i gündemine aldığı iddia edildi.
Beşiktaş'ta yönetimin Ricardo Quaresma dışında takımdan başka isimleri de göndermeye hazırlandığı öğrenildi.
Bel fıtığı ve dar kanal ameliyatı geçiren Fatih Terim, doktorların uyarısına rağmen Konyaspor maçında takımının başında olmak istedi.
Fenerbahçe'nin son dakika golüyle Başakşehir'i 2-1 yendiği maç birçok ilke ve önemli istatistiği yansıdı. Bunlardan biri de, Ersun Yanal'ın ilk kez Fenerbahçe'de üst üste 6. galibiyetini alması olarak kayıtlara geçti.