Galatasaray'da Mbaye Diagne yine sorun çıkardı! Şok tepki

Galatasaray’ın ‘sorunlu’ futbolcusu Mbaye Diagne, Göztepe maçındaki tavrıyla yine olay oldu! Sarı kırmızılıların 3-1 önde götürdüğü maçın 66. dakikasında oyundan alınan Senegalli golcü, bu karara tepki gösterdi.
KARARI BEĞENMEDİ!
Karşılaşmaya 11'de başlayan Diagne, 66'da yerini Oğulcan Çağlayan'a bırakırken bu kararı beğenmedi.
ÖFKELİ ŞEKİLDE ÇIKTI, SOYUNMA ODASINA GİTTİ
Öfkeli bir şekilde köşe çizgisine gelen Diagne, oyundan çıkarılmasına tepki göstererek direkt soyunma odasının yolunu tuttu.
TEKNİK HEYET VE TAKIM ARKADAŞLARI ŞAŞIRDI
Golcü futbolcunun takım adına her şey iyi giderken bu şekilde moral bozması, teknik heyet ve takım arkadaşlarında şaşkınlığa neden oldu.
TARAFTARLAR ATEŞ PÜSKÜRDÜ
Sarı kırmızılı taraftarlar, sosyal medya üzerinden Senegalli golcünün bu tavrına tepki gösterdi.
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Galatasaray'ın sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup ettiği maçta Mbaye Diagne yine sorun çıkardı! 66. dakikada oyundan alınıp yerini Oğulcan Çağlayan'a bırakan Senegalli golcü, bu değişikliğe tepki gösterdi. Direkt soyunma odasına giden Diagne'nin bu tepkisine kimse anlam veremezken Sarı-Kırmızılı taraftarlar da sosyal medyadan futbolcuya ateş püskürdü.