  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 24 Kasım 2020 Salı 10:08
  • |
  • Son Güncelleme:

Galatasaray'da Mbaye Diagne yine sınıfta kaldı

Galatasaray'da Mbaye Diagne yine sınıfta kaldı

Paylaş

Falcao'nun yokluğunda tüm gol ümitleri ona bağlanmıştı, ancak o yine sınıfta kaldı... Bu sezon ligdeki ilk ve tek golünü penaltıdan Kayseri ağlarına gönderen Diagne, kaçırdığı gollerle ve hücumda kaptırdığı toplarla saç baş yoldurttu.

Bonservisi Galatasaray'a 13 milyon Euro'ya mâl olan Mbaye Diagne, performansıyla yine sınıfta kaldı. Bu sezonki ilk golünü dün akşam penaltıdan atan Senegalli futbolcu, buna rağmen kaçırdığı pozisyonlarla saç baş yoldurttu. Yüzde 72'lik pas isabet oranıyla bu alanda takımın en kötüsü olan Diagne, Falcao'yu mumla aratırken, devre arası operasyonu için de adını bir kez daha satış listesine yazdıracak gibi görünüyor. Bu sezon da beklentilerin altında kalan tecrübeli forvet, karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:

'Ben değil, takım önemli'

"Açıkçası sonuçtan çok fazla memnun değilim. Bu akşam çok fazla fırsat yakaladık burada, ancak bunları değerlendiremedik. Bundan sonra çalışmalara devam edip bir sonraki maça geçmemiz gerekiyor. Benim kişisel performansımdan çok, takımın performansı daha çok önemli. 3 puan almamız için çok önemli. Seviyemi daha fazla yükseltmek için daha fazla çalışıyorum."

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Sarı-Kırmızılılarda beklenmedik ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
Sarı-Kırmızılılarda beklenmedik ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

Sarı-Kırmızılılarda beklenmedik ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

Muğdat'tan 'şike' iddialarına olay cevap! F.Bahçelileri hedef gösterdi
Muğdat'tan 'şike' iddialarına olay cevap! F.Bahçelileri hedef gösterdi

Muğdat'tan 'şike' iddialarına olay cevap! F.Bahçelileri hedef gösterdi

'Aşı olabilirdi ama ilk 11'in en etkisiz ismiydi'
'Aşı olabilirdi ama ilk 11'in en etkisiz ismiydi'

'Aşı olabilirdi ama ilk 11'in en etkisiz ismiydi'

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Erol Bulut'tan Beşiktaş maçı öncesi flaş karar
Erol Bulut'tan Beşiktaş maçı öncesi flaş karar

Erol Bulut'tan Beşiktaş maçı öncesi flaş karar

Gençlerbirliği maçını farklı geçen Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi tatlı bir telaş yaşanıyor. Teknik Direktör Erol Bulut'u zor bir karar bekliyor.

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül sürprizi
Fenerbahçe'de Gökhan Gönül sürprizi

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül sürprizi

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut ile görüşen tecrübeli sağ bek, pazar günü sahada olmayı hedeflediğini belirtip, “Şu an hazır değilim ama o güne kadar olurum. Planlarınızı bana göre yapabilirsiniz” dedi.

Silviu Lung'un durumu belli oldu! Kaç hafta yok?
Silviu Lung'un durumu belli oldu! Kaç hafta yok?

Silviu Lung'un durumu belli oldu! Kaç hafta yok?

Galatasaray maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Kayserispor kalecisi Silviu Lung'un MR'ı çekildi.

Fenerbahçe'ye derbi öncesi kötü haber
Fenerbahçe'ye derbi öncesi kötü haber

Fenerbahçe'ye derbi öncesi kötü haber

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Milli görev için ülkesi Ekvadır'a gitmiş ve burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

Galatasaray'da Radamel Falcao seferberliği
Galatasaray'da Radamel Falcao seferberliği

Galatasaray'da Radamel Falcao seferberliği

Kolombiyalı golcü dün akşam fazlasıyla arandı. Sakatlığı nedeniyle Sivas'tan sonra Kayseri karşısında da forma giyemeyen Falcao'nun Rize deplasmanında takımdaki yerini alabilmesi için tüm imkanlar seferber edilecek.

Beşiktaş'ta savunma yine değişiyor
Beşiktaş'ta savunma yine değişiyor

Beşiktaş'ta savunma yine değişiyor

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın Fenerbahçe derbisine savunmada Welinton ve Vida ile çıkmayı planlıyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.