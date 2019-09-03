Galatasaray'da Martin Linnes'in sözleşmesi dondurulacak
Falcao, Lemina ve Andone transferlerinin ardından Galatasaray’da yabancı oyuncu sayısı 15’e yükseldi. Sarı-Kırmızılı takımda bir ismin gözden çıkarılması gerekiyordu ve o isim de Linnes oldu. Kasımpaşa'ya gitmesi beklenen ancak transferi son anda yatan Martin Linnes'in sözleşmesi dondurulacak.
Falcao, Andone ve Lemina transferlerinden sonra kadrosundaki yabancı sayısı 15’e çıkan Galatasaray’da Martin Linnes son anda takımda kaldı.
Galatasaray'da transferin son gününde hareketli saatler yaşandı. Linnes'in Kasımpaşa'ya transferinde son dakikada kriz yaşandı.
Kasımpaşaspor 27 yaşındaki Norveçli oyuncu için kiralama bedeli vermeyip ücretinin yarısını Galatasaray’ın karşılamasını isteyince transfer dün gerçekleşmedi.
Galatasaray kulübü 15 yabancıdan dolayı büyük ihtimalle Linnes'in veya Nagatomo'nun sözleşmesini askıya alacak.
(Fanatik)