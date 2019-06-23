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  3. Galatasaray'da Martin Linnes Lokomotiv Moskova yolcusu

Galatasaray'da Martin Linnes Lokomotiv Moskova yolcusu

Galatasaray'da Martin Linnes Lokomotiv Moskova yolcusu

Galatasaray'da geçen sezon sağ bekteki performansıyla beğenilen Martin Linnes’e Lokomotiv Moskova’dan teklif geldiği öğrenildi.

Rus ekibinin Norveçli sağ bek için 6 milyon euro ödemeyi gözden çıkardığı ifade edildi. Yönetimin 6 milyon euroluk teklife sıcak baktığı öğrenilirken; teknik heyetten gelecek raporu bekleme kararı aldığı ifade edildi. 2016’da 2 milyon euroya Molde’den transfer edilen 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon ortasında uzatılmış ve kazancı 950 bin euro’dan 1.4 milyon euroya çıkmıştı.

(Star)

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